Satara News: विजेच्या लपंडावामुळे ग्राहकांचे नुकसान; केसरकर पेठेत विद्युत प्रवाह अचानक दुप्पट; महागडी उपकरणे जळाली

सातारा : शहरातील केसरकर पेठेत आता थोडा पाऊस झाला तरी लगेचच वीजपुरवठा खंडित होतोय. हा विजेचा येण्या-जाण्याचा खेळ सातत्याने सुरू असतो. विजेचा उच्च दाबाच्या झटक्यात अनेक घरांतील विद्युत उपकरणे जळाली. विजेच्या उच्च दाबामुळे झालेल्या नुकसानीचा निश्चित आकडा समजू शकला नाही. त्यामुळे विजेचा लपंडाव थांबवावा, अशी मागणी नागरिक करीत आहेत. गेली अनेक महिने केसरकर पेठ परिसरात विजेचा लपंडाव सुरू आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसह नागरिक त्रस्त झाले आहेत. विशेषतः दुपारनंतर वीज खंडित होण्याचे प्रमाण वाढते. रात्रीही असाच प्रकार सुरू असतो. अनेकदा विद्युत प्रवाह खंडित होऊन पुन्हा सुरू होताना जास्त दाबाने विजेचा प्रवाह येतो. अचानक वीज प्रवाह वाढल्याने परिसरातील विद्युत उपकरणे जळत आहेत. यामध्ये दूरचित्रवाणी, संगणक, लॅपटॉप, मोबाईल चार्जर, मिक्सर, फ्रिज आदी विद्युत उपकरणांचा समावेश आहे. या त्रासाबाबत विद्युत मंडळांच्या अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना विचारले असता विद्युत प्रवाह सुरळीत असतो; परंतु प्रवाह वाढल्यास उपकरणांची हानी होत असेल; परंतु त्याला आम्ही जबाबदार नसल्याचे सांगितले जाते. दरम्यान, स्थानिक नागरिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार दररोज एक तास, अर्धा तास तरी वीजपुरवठा ठप्प होत असतो. हा प्रकार गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू आहे. दुपारच्या वेळेला तर हमखास विद्युत पुरवठा नसतोच, असेही ज्येष्ठ नागरिकांनी सांगितले. विद्युत मंडळाने या परिसरातील डीपीची तपासणी करून प्रश्न मार्गी लावावा, अशी अपेक्षा नागरिकांनी केली आहे. अनेकांच्या घरातून धूरअचानक वीज गेल्यानंतर पडलेला अंधार, विद्युत उपकरणे जळाल्यानंतर घरामध्ये झालेला धूर यामुळे अनेक घरांमध्ये गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. विद्युत उपकरणे जळाल्यामुळे नागरिकांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला आहे. गेले वर्षभर सलग चोवीस तास अखंड वीजपुरवठा करण्यात विद्युत मंडळाला अपयश आले आहे. याबद्दल मंडळाला ना खेद, ना खंत. खंडित विद्युत पुरवठा सुरू होताच काही वेळेला विद्युत प्रवाह वाढतो, त्यातून उपकरणांची हानी होत असल्याच्या घटना घडल्या आहेत. विद्युत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहावे, अन्यथा नागरिक आंदोलनाच्या तयारीत आहेत.- संतोष घोरपडे, अध्यक्ष, सीएमडीए, सातारा.