Satara News: विजेच्या लपंडावामुळे ग्राहकांचे नुकसान; केसरकर पेठेत विद्युत प्रवाह अचानक दुप्पट; महागडी उपकरणे जळाली

Electric Power Shock: गेली अनेक महिने केसरकर पेठ परिसरात विजेचा लपंडाव सुरू आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसह नागरिक त्रस्त झाले आहेत. विशेषतः दुपारनंतर वीज खंडित होण्याचे प्रमाण वाढते. रात्रीही असाच प्रकार सुरू असतो. अनेकदा विद्युत प्रवाह खंडित होऊन पुन्हा सुरू होताना जास्त दाबाने विजेचा प्रवाह येतो.
“Sudden voltage surge in Kesarkar Peth leaves residents furious as costly electrical appliances burn out.”

सातारा : शहरातील केसरकर पेठेत आता थोडा पाऊस झाला तरी लगेचच वीजपुरवठा खंडित होतोय. हा विजेचा येण्या-जाण्याचा खेळ सातत्याने सुरू असतो. विजेचा उच्च दाबाच्या झटक्यात अनेक घरांतील विद्युत उपकरणे जळाली. विजेच्या उच्च दाबामुळे झालेल्या नुकसानीचा निश्चित आकडा समजू शकला नाही. त्यामुळे विजेचा लपंडाव थांबवावा, अशी मागणी नागरिक करीत आहेत.

