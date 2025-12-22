Panchgani Municipal Result: पाचगणीत कऱ्हाडकर सत्तेबाहेर; १५ वर्षांनंतर सत्तांतर, राष्ट्रवादीचे दिलीप बगाडे नगराध्यक्ष..

-रविकांत बेलोशे भिलार : पाचगणी नगरपालिकेच्या निवडणुकीत आज राष्ट्रवादी काँग्रेसने लक्ष्मी कऱ्हाडकर यांच्या सलग १५ वर्षांच्या सत्तेला सुरुंग लावण्यात यश मिळवले आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीने नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार अटीतटीच्या लढतीत केवळ दोन मतांनी निवडून आणून सत्ता काबीज केली आहे. नगराध्यक्षपदाचे राष्ट्रवादीचे उमेदवार दिलीप बगाडे यांनी लक्ष्मी कऱ्हाडकर गटाचे उमेदवार संतोष कांबळे यांना पराभूत करीत सत्ता काबीज केली. राष्ट्रवादीचा सत्तेचा विजनवास यानिमित्ताने दूर झाल्याने राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा केला. .राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...निकालासाठी पाचगणीतील सेंट पीटर सभागृहात प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज झाली होती. पहिल्या फेरीत प्रभाग एक ते प्रभाग पाचपर्यंत मतमोजणी प्रक्रिया झाली. काही ठिकाणी धक्कादायक निकाल लागल्याने सत्तेची सूत्रे मात्र बदलली. सत्तेची सूत्रे नगराध्यक्षपदावरच होती. शेवटच्या क्षणापर्यंत श्वास रोखून ठेवणाऱ्या नगराध्यक्षपदाच्या निकालात राष्ट्रवादीने केवळ दोन मतांच्या बदल्यात सत्तेची गणिते उलटवली. पालिकेच्या वीस जागांपैकी राष्ट्रवादी काँग्रेस पुरस्कृत १२, तर लक्ष्मी कऱ्हाडकर यांच्या विचाराच्या आठ जागा विजयी झाल्या..लक्ष्मी कऱ्हाडकर यांनी पहिल्यांदा या निवडणुकीत आपल्या घरातील तीन उमेदवार उभे केले होते. ते तीनही उमेदवार या निवडणुकीत यशस्वी झाले. असे असले तरी या वेळी मताधिक्य कायम राखण्यात त्या अपयशी ठरल्या. या निवडणुकीत माजी नगराध्यक्ष लक्ष्मी कऱ्हाडकर, शेखर कासुर्डे, परवीन मेमन यांच्याबरोबर माजी नगरसेवक नरेंद्र बिरामणे, विनोद बिरामणे, राजश्री सणस हे दिग्गज विजयी ठरले. या वेळी वैभव कऱ्हाडकर, आकाश बगाडे, प्रसाद कारंजकर, राजेंद्र पारठे, अमित कांबळे, प्रकाश गोळे, महेश खांडके हे युवक पालिकेत प्रवेशकर्ते झाले. महिलांमध्ये अभिलाषा कऱ्हाडकर, सुप्रिया माने, विमल भिलारे, शिल्पा माने, माधुरी कासुर्डे, स्वाती कांबळे, अमृता गोळे हे नवे चेहरे पालिकेत गेले आहेत..या निवडणुकीत माजी नगराध्यक्ष अनिता चोपडे, किरण जानकर, सुलभा लोखंडे, माजी उपनगराध्यक्ष संतोष कांबळे, माजी नगरसेवक प्रवीण बोधे, दिलावर बागवान, हेन्री जोसेफ, आशा बगाडे, उज्ज्वला महाडिक, रेखा जानकर, दिलीप टेके हे दिग्गज पराभूत झाले आहेत.या निवडणुकीत नवख्या युवा उमेदवारांनी दिग्गजांना धूळ चारत आपले विजय साकारले आहेत. यामध्ये माजी उपनगराध्यक्ष दिलीप बगाडे यांनी केवळ दोन मतांनी खुर्ची पटकावली. आकाश बगाडे पाच, अमित कांबळे ११, प्रकाश गोळे तीन, विनोद बिरामणे ३१ मतांनी विजयी झाले आहेत. अमृता गोळे या सर्वात जास्त ३६५ मतांनी विजयी ठरल्या आहेत.दरम्यान, या निवडणुकीत प्रकाश गोळे आणि अमृता गोळे व वैभव कऱ्हाडकर आणि अभिलाषा कऱ्हाडकर या दोन जोड्या आता पालिकेत प्रवेश करणार आहेत..लक्ष्मी कऱ्हाडकर यांच्या कुटुंबातील तीन उमेदवार विजयी झाले.माजी नगराध्यक्ष अनिता चोपडे, किरण जानकर, सुलभा लोखंडे, माजी उपनगराध्यक्ष संतोष कांबळे, माजी नगरसेवक प्रवीण बोधे, दिलावर बागवान, हेन्री जोसेफ, आशा बगाडे, उज्ज्वला महाडिक, रेखा जानकर, दिलीप टेके या दिग्गजांना पराभव स्वीकारावा लागला.माजी उपनगराध्यक्ष दिलीप बगाडे यांचा केवळ दोन मतांनी जागा राखली.प्रकाश गोळे-अमृता गोळे व वैभव कऱ्हाडकर- अभिलाषा कऱ्हाडकर या दोन दांपत्यांचा पालिकेत प्रवेश..मंत्री मकरंद पाटील आणि जिल्हा बँकेचे संचालक राजेंद्र राजापुरे यांचे मार्गदर्शन आणि साथीने आपण यशस्वी ठरलो असून, यापुढे सर्व नगरसेवकांना बरोबर घेऊन पाचगणीच्या विकासासाठी कटिबद्ध राहू. राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून पाचगणी शहराचा विकास करणार आहे.- दिलीप बगाडे, नगराध्यक्ष.MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.कुठे नेऊन ठेवलीय माझी पाचगणी असे विचारणाऱ्या प्रस्थापितांना जनतेनेच चपराक दिली आहे. लोक फसव्या विकासाला भूलली होती. आता शहराच्या विकासासाठी राष्ट्रवादी जीवतोड मेहनत करणार आहे.- शेखर कासुर्डे, पाचगणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.