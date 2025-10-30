Prabhakar Deshmukh: शरद पवारांशी सल्लामसलत करूनच निर्णय: प्रभाकर देशमुख; वाईट प्रवृत्ती विरुद्ध लढण्याचा मी निर्णय घेतलाय..

गोंदवले : यशवंतराव चव्हाण यांचा बेरजेच्या राजकारणाचा विचार आपण पुढे घेऊन जायचं आहे. वैयक्तिक गोष्टी बाजूला ठेवून समाजासाठी वाटचाल करण्याचे मी ठरवले असून, मी थांबणार नाही. शरद पवारांचा विचार सोडून मी कुठेही जाणार नाही. शरद पवार यांच्याशी सल्लामसलत करूनच मी माझी पुढील वाटचाल करणार असल्याचे प्रतिपादन राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते प्रभाकर देशमुख यांनी केले..Jarandeshwar Factory: 'जरंडेश्वर कारखान्याची ऊस वाहतूक रोखली'; दराबाबत ‘स्वाभिमानी’चे कार्यकर्ते आक्रमक.लोधवडे (ता. माण) येथे दिवाळीनिमित्त कार्यकर्त्यांचा स्नेहमेळाव्यात ते बोलत होते. या वेळी माण पंचायत समितीचे माजी सभापती श्रीराम पाटील, बाळासाहेब रणपिसे व रमेश पाटोळे, खटाव पंचायत समितीचे माजी सभापती संदीप मांडवे, साहेबराव देशमुख, माणचे माजी उपसभापती तानाजी कट्टे, बबनराव वीरकर, बाळासाहेब काळे, सुरेंद्र मोरे, पृथ्वीराज गोडसे, पृथ्वीराज राजेमाने, जय राजेमाने, दिलीप तुपे, किशोर सोनवणे, डॉ. महेश माने, विक्रम शिंगाडे, महादेव मासाळ, सूर्याजीराव जगदाळे, हणमंत पाटील, सत्यवान कमाने, डॉ. प्रियांका माने, बाबूराव काटकर, अनुराधा देशमुख, हर्षदा देशमुख-जाधव आदी मान्यवर उपस्थित होते..श्री. देशमुख म्हणाले, ‘‘सत्ता येते, जाते; पण काम करत राहायचं. माणच्या मातीशी मी प्रामाणिक आहे. वाईट प्रवृत्ती विरुद्ध लढण्याचा मी निर्णय घेतलाय. कोण कसा वागला यांचा फार विचार करायचा नाही. माझ्या वैयक्तिक गोष्टीत काही माणसं गेली, ती छोटी माणसं आहेत. चांगल्या लोकांना सोबत घेऊन भविष्यकाळात काम करत राहणार आहे. ’’.श्वास असेपर्यंत माणच्या मातीची सेवा करणार आहे. सहकाऱ्यांनी व्यक्त केलेल्या भावनांचा मी निश्चित विचार करेन.’’ या वेळी संदीप मांडवे, दिलीप तुपे, किशोर सोनवणे, विक्रम शिंगाडे, साहेबराव देशमुख आदींनी मनोगत व्यक्त केले. दादासाहेब मडके यांनी प्रास्ताविक केले. प्रतीक भोसले यांनी सूत्रसंचालन केले. पृथ्वीराज गोडसे यांनी आभार मानले..Minister Makarand Patil: गवा हल्ल्यातील मृताच्या कुटुंबाला मदत; मंत्री मकरंद पाटील यांच्याकडून सांत्वन; वन विभागातर्फे धनादेश सुपूर्द.नेते गेले, तरी कार्यकर्ते जागेवरमाण तालुक्यातील राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी भाजपमध्ये प्रवेश करत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना श्री. देशमुख म्हणाले, ‘‘नेते गेले, तरी कार्यकर्ते जाग्यावर आहेत. ते ज्या कारणासाठी गेले ते त्यांना लखलाभ; परंतु त्यांना निवडून आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली होती. त्यांनी जात असताना आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन जायला पाहिजे होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.