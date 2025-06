Satara News : बच्चू कडूंसाठी 'प्रहार' संघटनेने रोखला महामार्ग; उपोषणाला पाठिंबा; फलटण, कऱ्हाडला आज मुंडण आंदोलन

Prahar Activists Block Highway in Support of Bachchu Kadu :आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी प्रहार अपंग क्रांती संघटनेने आज दुपारी राष्ट्रीय महामार्गावर खिंडवाडी येथे महामार्ग रोको आंदोलन केले. त्यामुळे कऱ्हाडहून पुण्याकडे जाणारी वाहतूक विस्कळित झाली होती. सातारा शहर व तालुका पोलिसांनी मध्यस्थी केल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.

Prahar workers block the highway in protest supporting Bachchu Kadu; symbolic head-shaving agitation begins in Phaltan and Karad. Sakal