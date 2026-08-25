MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकराची कमाल! प्रसाद थोरवेंची MPSC मध्ये दमदार झेप, भावंडांची प्रेरणादायी यशोगाथा..

सातारा : परिस्थिती कितीही आव्हानात्मक असली, तरी ध्येय निश्चित असेल आणि त्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले, तर यश नक्की मिळते, हे सातारा येथील प्रसाद थोरवे यांनी सिद्ध करून दाखवले आहे. शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या प्रसाद यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षेत यश मिळवत राज्य करनिरीक्षकपदाला गवसणी घातली आहे..Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.प्रसाद यांचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी पेट्रोकेमिकल अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतले. अभियांत्रिकीची पदवी मिळवल्यानंतरही त्यांचे ध्येय मात्र वेगळे होते. प्रशासकीय सेवेत जाण्याची इच्छा मनात असल्याने त्यांनी पुढे राज्यशास्त्र व आंतरराष्ट्रीय संबंध या विषयात एमए पदवी मिळवली. या शिक्षणानंतर त्यांनी स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीला सुरुवात केली..ध्येय निश्चित केले अन् अभ्यासाला सुरुवातस्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना अभ्यासातील सातत्य, विषयांची समज आणि वेळेचे योग्य नियोजन यावर त्यांनी भर दिला. अभियांत्रिकीची पार्श्वभूमी असूनही राज्यशास्त्र आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध या विषयांचा अभ्यास करून त्यांनी आपली तयारी अधिक व्यापक केली. अखेर त्यांच्या मेहनतीला यश आले आणि MPSC परीक्षेत त्यांची राज्य करनिरीक्षकपदी निवड झाली..शेतकरी कुटुंबाची साथप्रसाद यांच्या यशामागे त्यांच्या आई-वडिलांचे मोठे योगदान आहे. त्यांचे आई-वडील शेतकरी आहेत. ग्रामीण आणि शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या प्रसाद यांनी आपल्या मेहनतीच्या जोरावर प्रशासकीय सेवेत प्रवेश मिळवला आहे.विशेष म्हणजे प्रसाद यांच्या कुटुंबातच सेवाभावाची प्रेरणा दिसून येते. त्यांची बहीण भाग्यश्री थोरवे मुंबईत पोलिस उपनिरीक्षक म्हणून कार्यरत आहे. तर त्यांचा धाकटा भाऊ भारतीय सैन्यात सेवा बजावत आहे. त्यामुळे कुटुंबातील या तिन्ही भावंडांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आपल्या कर्तृत्वाची छाप उमटवली आहे..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.भावंडांच्या यशाची परंपराप्रसाद यांच्या MPSCमधील यशामुळे थोरवे कुटुंबाच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. बहीण पोलिस दलात, भाऊ भारतीय सैन्यात आणि आता प्रसाद प्रशासकीय सेवेत दाखल झाल्याने कुटुंबातील या तिन्ही भावंडांची वाटचाल प्रेरणादायी ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.