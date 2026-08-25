सातारा

MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकराची कमाल! प्रसाद थोरवेंची MPSC मध्ये दमदार झेप, भावंडांची प्रेरणादायी यशोगाथा..

Prasad Thorve From Farmer Family Clears MPSC Exam: शेतकरी कुटुंबातील प्रसाद थोरवे यांची अभियांत्रिकीपासून राज्यशास्त्रापर्यंतची वाटचाल; सातत्य, नियोजन आणि कुटुंबाच्या पाठबळावर MPSC राज्य करनिरीक्षकपदी भक्कम यश
Prasad Thorve MPSC Achievement Highlights Farmer Family Success Story As Siblings Rise Through Hard Work And Dedication

Prasad Thorve MPSC Achievement Highlights Farmer Family Success Story As Siblings Rise Through Hard Work And Dedication

esakal

Sudhir Jadhav
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सातारा : परिस्थिती कितीही आव्हानात्मक असली, तरी ध्येय निश्चित असेल आणि त्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले, तर यश नक्की मिळते, हे सातारा येथील प्रसाद थोरवे यांनी सिद्ध करून दाखवले आहे. शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या प्रसाद यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षेत यश मिळवत राज्य करनिरीक्षकपदाला गवसणी घातली आहे.

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