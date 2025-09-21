सातारा: पुढील वर्षी होणाऱ्या १०० व्या साहित्य संमेलनासाठी यंदाचे साताऱ्यातील साहित्य संमेलन पथदर्शी ठरावे, अशा पद्धतीने कार्यक्रमांचे आयोजन करावे लागेल. केवळ गर्दी जमवून चालणार नाही तर इंग्रजी वाचकांना मराठीच्या मांडवात आणावे लागेल, त्याकरिता पुढील १०० दिवसांत सातत्याने लोक जागर करावा लागणार असल्याचे मत ज्येष्ठ साहित्यिक प्राचार्य सुनीलकुमार लवटे यांनी व्यक्त केली..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .महाराष्ट्र साहित्य परिषद शाहूपुरी शाखा व मावळा फाउंडेशनच्या वतीने न्यू इंग्लिश स्कूलच्या सभागृहात ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या बोधचिन्हाचे अनावरण आज करण्यात आले. त्या वेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, साहित्य महामंडळाचे कोषाध्यक्ष विनोद कुलकर्णी, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मसापचे सातारा जिल्हा प्रतिनिधी रवींद्र बेडकीहाळ, ज्येष्ठ विचारवंत किशोर बेडकीहाळ, डॉ. राजेंद्र माने, डॉ. अजिंक्य सगरे, शिरीष चिटणीस, मसाप शाहूपुरी शाखेचे अध्यक्ष नंदकुमार सावंत, मावळा फाउंडेशनचे चंद्रकांत बेबले आदी उपस्थित होते..श्री. लवटे म्हणाले, ‘‘साहित्य संमेलने सातारकरांना नवीन नाहीत. सध्याच्या काळात वाचन संस्कृती तुटत चालल्याचा कंठशोष संपूर्ण महाराष्ट्र करतो आहे. मात्र, सातारा जिल्ह्यात गेल्या अडीच दशकापासून साहित्य सत्संग सुरू आहे. ग्रंथ महोत्सवाचे हक्काचे प्रेक्षक ठरलेले असतात. मात्र, लोकजागर केल्याशिवाय लोक साहित्य संमेलनाला येत नाहीत.’’.शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले, ‘‘मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवण्यासाठी सातारा जिल्ह्याने केलेल्या चळवळी या राष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्ध झाली आहेत. त्यामुळे सातारकर साहित्य संमेलन यशस्वीपणे पार पाडतील, अशी मला खात्री आहे.’’.जिल्हाधिकारी पाटील म्हणाले, ‘‘भाषा संस्कृतीचा वारसा पुढील पिढीला संक्रमित होणे म्हणजेच साहित्य चळवळीचा वारसा समृद्ध करणे हा आहे. साहित्य संमेलनाच्या यशस्वितेसाठी सातारा जिल्हा प्रशासन संपूर्णपणे संयोजन समिती बरोबर आहे.’’ श्री. कुलकर्णी यांनी प्रास्ताविक केले. श्री. बेडकीहाळ यांनी संमेलनासाठी एक लाख रुपये, तर सहवास महिला मंडळाच्या ज्येष्ठ महिलांनी संमेलनाला दहा हजार रुपये आयोजकांना दिले. स्नेहल दामले यांनी सूत्रसंचालन केले..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.बोधचिन्हाचे असे रूपअखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे बोधचिन्ह व्यंगचित्रकार शि. द. फडणीस यांनी अत्यंत सुरेख व चातुर्याने बनविले आहे. तलवारीच्या दुसऱ्या टोकाला त्यांनी पेनाची रचना केल्याने ते आकर्षक दिसत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.