कऱ्हाड : पालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेसने कोणासोबत आघाडी करायची, की स्वबळावर लढायचे? या निर्णयासाठी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आज कऱ्हाडमध्ये दाखल झाले. दुपारपासून त्यांनी काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांशी व्यक्तिगत संवाद साधण्यावर भर दिला. प्रत्येक पदाधिकारी, इच्छुकांशी त्यांनी जागा वाटपाचे काय, नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवाराचे काय? यावर चर्चा केली. त्यात बहुतांशी पदाधिकारी, इच्छुकांनी सर्वसमावेशक आघाडी करण्यासाठी सकारात्मकता दर्शवली. त्या अनुषंगाने रात्री उशिरा हालचाली होऊन उद्या (सोमवार) त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने कोणासोबत आघाडी करावी, यासाठी पृथ्वीराज चव्हाण यांची प्रतीक्षा होती. आज त्यानिमित्ताने प्रत्येक कार्यकर्त्यांशी श्री. चव्हाण यांनी संवाद साधण्याची इच्छा व्यक्ती केली. त्यानुसार दुपारी दोननंतर श्री. चव्हाण यांनी पालिकेची रणनीती आखण्याबाबतच्या हालचाली सुरू केल्या. कऱ्हाडला महाविकास आघाडीसाठी श्री. चव्हाण अनुकूल आहेत. माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याशी चर्चा झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आजच्या त्यांच्या आढावा बैठकीला महत्त्व प्राप्त झाले. काँग्रेस स्वबळावर की, अपक्ष याबाबत श्री. चव्हाण यांनी प्रत्येकाशी चर्चा केली. त्यासाठी प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह अन्य आघाड्यांच्या महत्त्वाच्या लोकांचाही कल त्यांनी जाणून घेतला. लोकशाही आघाडीसोबत सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर राजेंद्र यादव यांच्या यशवंत विकास आघाडीलाही सोबत घेऊया, असे मत अनेकांनी मांडले. त्यावरून विविध तर्क- वितर्क लावले गेले. व्यक्तिगत चर्चेदरम्यान श्री. चव्हाण यांनी त्याचा विचार केला आहे. रात्री उशिरापर्यंत श्री. चव्हाण यांच्या निवासस्थानावर कार्यकर्ते समर्थकांची गर्दी होती. त्यांच्याशी ते संवाद साधत होते. त्यातूनही बहुतांशी लोकांनी सर्वसमावेशक आघाडीसाठी पसंती दर्शवली आहे. त्यावर आता श्री. चव्हाण यांची नेमकी भूमिका काय राहणार? जागांचे वाटपाचे सूत्र कसे राहणार? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.