Prithviraj Chavan: सहकाराचा वापर विरोधकांना संपवण्यासाठी: पृथ्वीराज चव्हाण, कृष्णा कारखान्यात परिवर्तनाची हाक, सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल!

कऱ्हाड: चुकीच्या प्रवृत्तींना रोखून सत्तेचे विकेंद्रीकरण होण्यासह दडपशाहीचे वातावरण मोडून काढून कृष्णा कारखान्याला पुन्हा शेतकऱ्यांच्या मालकीचा करण्यासाठी संस्थापक पॅनेलला ताकदीने मदत करा, असे आवाहन माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज पत्रकार परिषदेत केले. सहकार क्षेत्राचा वापर केवळ राजकीय हेतूने आणि विरोधकांना संपवण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप करून त्यांनी सभासदांना परिवर्तनाची हाक दिली..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.यावेळी त्यांनी त्यांच्या समर्थकांसह कृषिमहर्षी आबासाहेब मोहिते संस्थापक पॅनेलला पाठिंबा दिल्याचे जाहीर केले. काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष नामदेव पाटील, संस्थापक पॅनेलच्या नेत्या अर्चना मोहिते उपस्थित होत्या..श्री. चव्हाण म्हणाले, ‘‘सध्याच्या काळात सहकारी संस्था, मेडिकल कॉलेज आणि दूध संस्था याशिवाय राजकारण करणे कठीण झाले आहे; परंतु कारखान्याचा वापर बेकायदेशीर पद्धतीने निवडणुका जिंकण्यासाठी आणि विरोधी पक्ष संपवण्यासाठी केला जात असेल, तर ही बाब लोकशाहीसाठी चिंताजनक आहे. राजकारण वेगळे आणि सहकार वेगळे, असे म्हणणारे लोक आता सत्तेत आहेत. .प्रत्यक्षात सहकारी कारखाने हेच पैसा गोळा करण्याचे माध्यम बनवले आहेत. कारखान्यातील वाहतूक खर्चाचा अनाठायी बोजा वाढवला जात असून, तो रोखणे शक्य आहे. कार्यक्षेत्रातील ऊस वेळेवर उचलला जात नाही, उलट बाहेरून तीन-चार लाख टन ऊस आणून वाहतुकीचा खर्च अवाजवी वाढवला जातो. हे टाळल्यास दर वाढवणे सहज शक्य आहे. संस्थापक पॅनेलने १२० किलो साखर, पाणीपट्टी माफी आणि ऊस दर आदी गोष्टी शक्य आहेत.’’.ते म्हणाले, ‘‘मी कृष्णा कारखान्याचा सभासद नाही. मात्र, १९९४-९५ च्या सह्याद्री कारखान्याच्या निवडणुकीतही सभासद नसताना पूर्ण ताकदीने उतरलो होतो. त्यामुळे कारखान्यात जर काही चुकीचे घडत असेल, तर त्याचा जाब विचारण्याचा नैतिक अधिकार मला नक्कीच आहे.’’.Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...‘स्थानिक स्वराज्य’ला पैशांचा वापरश्री. चव्हाण म्हणाले, ‘‘विधान परिषदांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत कोणत्याही परिस्थितीत विजय मिळविण्याचे भाजपला आदेश आहेत. मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी पैशांचा वापर होत आहे. देशातील लोकशाही कमकुवत होत असून, भ्रष्टाचारातून मिळणारा पैसा निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्यासाठी वापरला जात आहे. महाविकास आघाडीचे उमेदवार अभय जगताप यांना पूर्ण पाठिंबा आहे. मतदारांनी विचारपूर्वक मतदान करावे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.