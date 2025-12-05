सातारा

Prithviraj Chavan: ...नाही तर आम्ही स्वबळावर लढणार : पृथ्वीराज चव्हाण; काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत महाविकास आघाडीला काय इशारा दिला?

Congress workers meeting : बैठकीला मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते. त्यांनी चव्हाण यांना पाठिंबा व्यक्त करत पक्ष स्वबळावर लढला तरी तयार असल्याचे सांगितले. चव्हाण यांनी संघटन मजबूत करण्यावर, जनतेत विश्वास निर्माण करण्यावर आणि काँग्रेसची स्वतंत्र ओळख टिकवण्यावर भर दिला.
Prithviraj Chavan addressing Congress workers while issuing a clear warning to the Maha Vikas Aghadi.

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा : देशाच्या जडणघडणीत पक्षाचे मोठे योगदान असून, जिल्ह्यातील नवीन पिढीला सोबत घेऊन काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी आगामी निवडणुकीसाठी कामाला सुरुवात करावी. जिल्ह्यात काँग्रेसचे अस्तित्व दाखवून देण्याची वेळ आली आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी महाविकास आघाडीकडून सन्मान जनक तोडगा निघाला नाही, तर काँग्रेस स्वबळावर लढेल. त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी मरगळ झटकून कामाला लागावे, असे आवाहन माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले.

