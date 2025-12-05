Prithviraj Chavan: ...नाही तर आम्ही स्वबळावर लढणार : पृथ्वीराज चव्हाण; काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत महाविकास आघाडीला काय इशारा दिला?

सातारा : देशाच्या जडणघडणीत पक्षाचे मोठे योगदान असून, जिल्ह्यातील नवीन पिढीला सोबत घेऊन काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी आगामी निवडणुकीसाठी कामाला सुरुवात करावी. जिल्ह्यात काँग्रेसचे अस्तित्व दाखवून देण्याची वेळ आली आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी महाविकास आघाडीकडून सन्मान जनक तोडगा निघाला नाही, तर काँग्रेस स्वबळावर लढेल. त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी मरगळ झटकून कामाला लागावे, असे आवाहन माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले..Cross-Border Love Story: 'अमेरिकेची कन्या कशी झाली कटफळ गावची सून'?; 'तिने' देशांच्या सीमा ओलांडल्या अन्...काँग्रेस भवनात पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. यावेळी जिल्हाध्यक्ष रणजितसिंह देशमुख, ज्येष्ठ नेते बाबासाहेब कदम, निवास थोरात, जगन्नाथ कुंभार, रजनी पवार, अशोक पाटील, ॲड. दत्तात्रय धनावडे, अमरजित कांबळे, अमर करंजे, मनोजकुमार तपासे, प्रा. सदाशिव खाडे, सुषमा राजेघोरपडे, नजीम इनामदार, प्रदीप जायगुडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती..पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, ‘‘पालिकेच्या निवडणुकीत छाननी करूनच निष्ठेने लढणाऱ्या व दबावाला बळी न पडणाऱ्या उमेदवारांना काँग्रेसने उमेदवारी दिली होती. या उमेदवारांनी निष्ठेने काम करून काँग्रेसचे पक्षचिन्ह शहरातील घराघरांत पोहोचवले आहे. आगामी निवडणुकीसाठी काँग्रेस सज्ज असून, महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांसोबत निवडणूक लढण्यासंदर्भात बोलणी केली जातील. सन्मानजनक तोडगा निघाला नाही, तर काँग्रेस स्वतंत्र लढेल.’’.यावेळी रजनी पवार, अशोक पाटील, ॲड. दत्तात्रय धनावडे, अमरजित कांबळे, सदाशिव खाडे, सुषमा राजेघोरपडे, नजीम इनामदार, प्रदीप जायगुडे यांचे मनोगत झाले. कल्याण पिसाळ-देशमुख यांनी प्रास्ताविक करून नगरपालिकेच्या निवडणुकीत जे उमेदवार धाडसाने, चिकाटीने निवडणुकीला सामोरे गेले त्या सर्व उमेदवाराचा अभिनंदनाचा ठराव मांडला. यावेळेस अन्वरपाशा खान, अमित जाधव, प्रकाश परामणे, आनंदराव जाधव, विलास पिसाळ, नामदेव पाटील, मंजिरी पानसे, शंकरराव पवार, अमोल शिंदे, अतुल सपकाळ, संभाजी उतेकर, राजेंद्र पाडळे, मनोजकुमार तपासे, संभाजी कांबळे यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अजितराव पाटील चिखलीकर यांनी आभार मानले..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .हाताचा पंजा तळागाळापर्यंत पोहोचविणारकाँग्रेस पक्ष हा सातारा जिल्ह्यातील जनतेच्या हृदयात पोहोचलेला पक्ष आहे. आपल्यापुढे मोठी आव्हाने असून, ती पेलून पक्षाला पुन्हा सत्तेत आणायचे आहे. यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीमध्ये मायक्रोप्लॅनिंग करून नियोजनपूर्वक काम करूया. हाताचा पंजा हे पक्षचिन्ह तळागाळापर्यंत पोहोचवायचे आहे. आवश्यक ठिकाणी घटकपक्षांना सोबत घेऊन आघाडी करू, असे रणजितसिंह देशमुख यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.