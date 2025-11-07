Satara Gazetteer Must Be Enforced: सातारा गॅझेटियर लागू झालेच पाहिजे; सोहम शिर्केंचे दहिवडी तहसील कार्यालयासमोर चौथ्या दिवशीही आमरण उपोषण सुरूच..

दहिवडी : सातारा गॅझेटियर लागू झालंच पाहिजे, या प्रमुख मागणीसह १७ मागण्यांसाठी मराठा सेवक सोहम शिर्के हे येथील तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसले आहेत. मागण्या मान्य न झाल्याने आज चौथ्या दिवशी उपोषण सुरूच होते..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.या मागण्यांमध्ये सातारा गॅझेटियर लागू करून मराठा आरक्षणाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी. कुणबी जात प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन प्रणाली लागू करावी यासह आरोग्य, शिक्षण, महिला, युवक, कृषी, पशुसंवर्धन, क्रीडा, उद्योग, मूलभूत सुविधा, अवकाळी नुकसान भरपाई, माहितीचा अधिकार या विषयांच्या अनुषंगाने मागण्या करण्यात आल्या आहेत. उपोषणकर्ते सोहम शिर्के यांनी सुरू केलेल्या या आमरण उपोषणाला जनतेचा व सामाजिक संघटनांचा मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळत आहे..आज उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी तहसीलदार विकास अहीर, गटविकास अधिकारी डॉ. प्रदीप शेंडगे यांच्यासह विविध खात्यांच्या अधिकाऱ्यांनी उपोषणकर्ते सोहम शिर्के यांची भेट घेऊन मागण्यांसंदर्भात चर्चा केली. या वेळी आपापल्या खात्यांतर्गत येणाऱ्या स्थानिक स्तरावरील मागण्यांची पूर्तता करणार असल्याबाबतचे लेखी पत्र उपोषणकर्ते सोहम शिर्के यांना द्यावे, असे निर्देश तहसीलदार विकास अहीर यांनी स्थानिक खातेप्रमुखांना दिले, तसेच वरिष्ठांशी संपर्क साधून दिला. उद्या उपोषणाचा पाचवा दिवस असून, उपोषणाला पाठिंबा वाढत आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...आमच्या काही मागण्या मान्य केल्या असल्या, तरी सातारा गॅझेटियर लागू झालेच पाहिजे, या मागणीसंदर्भात सकारात्मक निर्णय झाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नाही.- सोहम शिर्के, उपोषणकर्ते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.