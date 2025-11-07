सातारा

Satara Gazetteer Must Be Enforced: सातारा गॅझेटियर लागू झालेच पाहिजे; सोहम शिर्केंचे दहिवडी तहसील कार्यालयासमोर चौथ्या दिवशीही आमरण उपोषण सुरूच..

Fourth Day of Hunger Strike: उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी तहसीलदार विकास अहीर, गटविकास अधिकारी डॉ. प्रदीप शेंडगे यांच्यासह विविध खात्यांच्या अधिकाऱ्यांनी उपोषणकर्ते सोहम शिर्के यांची भेट घेऊन मागण्यांसंदर्भात चर्चा केली. मागण्यांची पूर्तता करणार असल्याबाबतचे लेखी पत्र उपोषणकर्ते सोहम शिर्के यांना द्यावे.
Soham Shirke continues his hunger strike for the Satara Gazetteer’s enforcement outside Dahiwadi Tehsil Office; protest enters day four.

Soham Shirke continues his hunger strike for the Satara Gazetteer’s enforcement outside Dahiwadi Tehsil Office; protest enters day four.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दहिवडी : सातारा गॅझेटियर लागू झालंच पाहिजे, या प्रमुख मागणीसह १७ मागण्यांसाठी मराठा सेवक सोहम शिर्के हे येथील तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसले आहेत. मागण्या मान्य न झाल्याने आज चौथ्या दिवशी उपोषण सुरूच होते.

Loading content, please wait...
Satara
Action
district
Protest
Dahiwadi
social activist
Government
Hyderabad Gazette Implementation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com