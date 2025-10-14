सातारा : देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर सनातनी जातीवादी मानसिकतेने हल्ला झाला आहे. हा हल्ला भारतीय संविधानावर, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि सामाजिक न्याय प्रवर्धित करणाऱ्या लोकशाहीवर आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ आज विविध संघटनांनी एकत्र येत संविधान संघर्ष मोर्चा काढला. या मोर्चात नागरिक हातात झेंडे व फलक घेऊन मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.संविधान संघर्ष मोर्चा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यास (शाहू चौक) पुष्पहार घालून हा मोर्चा कमानी हौद मार्गे राजवाडा, पोलिस मुख्यालय व छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा परिसरात आला. त्यानंतर मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाल्यानंतर अनेक मान्यवरांची भाषणे झाली. यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात संघटनांच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने निवेदनाद्वारे संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली...\r‘‘सध्या देशात सुरू असलेली अराजकता, सामाजिक अशांतता आणि जातीतेढ निर्माण करणाऱ्या वृत्तीच्या विरोधात आणि लोकशाही व संविधानाच्या रक्षणार्थ आहे, तसेच देशाच्या सर्वोच्च स्थानावर असलेली व्यक्ती कृतीने कितीही श्रेष्ठ असली, तरी ती वर्ण व्यवस्था जोपासणाऱ्या व्यक्तींच्या लेखी शुद्र आहे. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .ही विषवल्ली रुजवणारी मानसिकता देशाच्या एकसंधतेला, लोकशाहीला आणि संविधानाला घातक असल्याने अशा मनुवादी वृत्तीचा जाहीर निषेध केला पाहिजे,’’ अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. या मोर्चात विविध संघटनांसह संस्थादेखील सहभागी झाल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.