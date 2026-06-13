Maharashtra Police Academy: बाप-लेकीचा अभिमानास्पद क्षण! दहिवडीच्या उत्कर्षाने रोवला मानाचा तुरा; पोलिस अकादमीत ‘ऑलराऊंडर’ ठरत मिळवला बहुमान

दहिवडी : महाराष्ट्र पोलिस अकादमीच्या १२७ व्या तुकडीत सर्वोत्कृष्ट प्रशिक्षणार्थी ठरण्याचा बहुमान पटकावल्याबद्दल दहिवडीची सुकन्या उत्कर्षा शशिकांत जाधव हिचा नगरपंचायतीच्या वतीने विशेष सन्मान करण्यात आला. या देदीप्यमान यशामुळे दहिवडी पंचक्रोशीच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला असून, तिच्या या यशाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..MPSC Success Story: पीएसआयची संधी हुकली, पण हार मानली नाही; अखेर MPSC मधून निळकंठ गुडपळे महसूल सहाय्यकपदाला गवसणी, जिद्दीने गाठले यश.. .महाराष्ट्र पोलिस अकादमीच्या दीक्षांत संचलनात उत्कर्षा जाधव हिने सर्वोत्कृष्ट ऑलराऊंडरचा किताब, यशवंतराव चव्हाण चषक आणि सर्वोत्कृष्ट महिला प्रशिक्षणार्थीचा अहिल्याबाई होळकर चषक पटकावला, तसेच पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांच्या हस्ते मानाची ‘रिव्हॉल्वर’ आणि चषक देऊन तिचा गौरव करण्यात आला होता..उत्कर्षाचे वडील शशिकांत जाधव हे देखील नुकतेच एसआरपीएफच्या दौंड पोलिस प्रशिक्षण केंद्रातून पोलिस उपनिरीक्षक पदावरून सेवानिवृत्त झाले आहेत. वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवत मुलीनेही खाकी वर्दी परिधान करून मिळवलेले हे यश संपूर्ण तालुक्यासाठी अभिमानास्पद ठरले आहे. ही कामगिरी दहिवडीसाठी अत्यंत गौरवास्पद असल्याने नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षा वर्षाराणी सावंत आणि नगरसेवक रूपेश सुरेश मोरे यांच्या संकल्पनेतून या सन्मान सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. नगरपंचायत, दहिवडी अर्बन बँक, दहिवडी विकास सोसायटी व नागरिकांच्या वतीने शशिकांत जाधव यांचाही विशेष सत्कार करण्यात आला..याप्रसंगी नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी संदीप घार्गे, बाळासाहेब सावंत, माजी नगराध्यक्षा नीलम जाधव, माजी सभापती अतुल जाधव, दिलीप जाधव, विकास सोसायटीचे अध्यक्ष राजेंद्र जाधव, उपाध्यक्ष ब्रह्मदेव जाधव, बाळासाहेब गुंडगे, मारुती गलंडे, शामराव नाळे, नगरसेवक महेश जाधव, अमर पवार, स्वप्नील मोरे यांच्यासह नगरपंचायतीचे पदाधिकारी, कर्मचारी आणि परिसरातील मान्यवर उपस्थित होते. लालासाहेब ढवाण यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले..MPSC Success Story भावाने उचलली शिक्षणाची जबाबदारी; बहिणीची जिद्दीच्या जोरावर MPSC मध्ये भरारी, पूजा घोडके यांचा प्रेरणादायी प्रवास...बाप-लेकीचा अनोखा बहुमानशशिकांत जाधव हे ३१ मे रोजी पोलिस उपनिरीक्षक म्हणून सेवानिवृत्त झाले आणि त्याच वेळी मुलगी उत्कर्षा पोलिस उपनिरीक्षक बनून अकादमीत पहिली आली. एकाच वेळी सेवानिवृत्त वडील आणि सेवेत रुजू होणाऱ्या मुलीचा झालेला हा सन्मान उपस्थितांसाठी हर्षाचा आणि तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.