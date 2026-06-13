सातारा

Maharashtra Police Academy: बाप-लेकीचा अभिमानास्पद क्षण! दहिवडीच्या उत्कर्षाने रोवला मानाचा तुरा; पोलिस अकादमीत ‘ऑलराऊंडर’ ठरत मिळवला बहुमान

Best woman trainee award winner Utkarsha Jadhav: महाराष्ट्र पोलिस अकादमीत सर्वोत्कृष्ट ऑलराऊंडर ठरलेल्या उत्कर्षा जाधवचा दहिवडी नगरपंचायतीतर्फे विशेष सत्कार; गावकऱ्यांचा लेकीवर कौतुकाचा वर्षाव
From Legacy to Leadership: Utkarsha Jadhav Shines as Police Academy’s Star Cadet

From Legacy to Leadership: Utkarsha Jadhav Shines as Police Academy’s Star Cadet

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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दहिवडी : महाराष्ट्र पोलिस अकादमीच्या १२७ व्या तुकडीत सर्वोत्कृष्ट प्रशिक्षणार्थी ठरण्याचा बहुमान पटकावल्याबद्दल दहिवडीची सुकन्या उत्कर्षा शशिकांत जाधव हिचा नगरपंचायतीच्या वतीने विशेष सन्मान करण्यात आला. या देदीप्यमान यशामुळे दहिवडी पंचक्रोशीच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला असून, तिच्या या यशाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

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