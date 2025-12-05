Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !

-प्रशांत गुजरआनेवाडी : जावळी तालुक्यातील सायगावच्या भूमीतून घडलेला पृथ्वीराज हिंदूराव (किरण) कदम या तरुणाने भारतीय वायुसेनेत भरारी घेत ऐतिहासिक यश संपादन केले आहे. एअर फोर्स कॉमन अॅडमिशन टेस्ट (AFCAT) या राष्ट्रीय पातळीवरील प्रवेश परीक्षेत त्याने ऑल इंडिया ५१ वी रँक मिळवत प्रतिष्ठेच्या फ्लाईंग ऑफिसर पदासाठी निवड मिळवून जावळी तालुक्याच्या शिरपेच्यात मानाचा तुरा रोवला.येत्या जानेवारी २०२६ मध्ये हैदराबाद येथील वायुसेना अकादमीमध्ये त्याचे प्रशिक्षण सुरू होणार आहे..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .देशभरातील हजारो उमेदवारांमधील प्रचंड स्पर्धेतही मिळवलेला हा क्रमांक पृथ्वीराजच्या जिद्दीची, मेहनतीची आणि बुध्दीमत्तेची ठळक साक्ष देणारा ठरला आहे. क्लास-वन राजपत्रित अधिकारी या दर्जासाठी त्याची निवड झाल्याने संपूर्ण जावळी तालुक्यात आनंदाचे वातावरण आहे. पृथ्वीराजचे प्राथमिक शिक्षण साताऱ्यातील अण्णासाहेब कल्याणी शाळेत तर पदवी शिक्षण मुंबईतील प्रतिष्ठित व्ही.जे.टी.आय महाविद्यालयातून इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकीमध्ये झाले. सध्या पुण्यातील नामांकित कंपनीत कार्यरत असताना त्याने स्वअभ्यास, शिस्त आणि सातत्य यांच्या जोरावर हे यश मिळवले. कोणतीही क्लासेस किंवा अकॅडमी न लावता, ग्रामीण भागातून साध्या परिस्थितीत वाढलेल्या या तरुणाने मोठ्या ध्येयाची जिद्द कशी ठेवावी याचे उत्तम उदाहरण घालून दिले आहे..“आई-वडील, आजी आणि संपूर्ण कुटुंबाच्या प्रेरणेनेच हे स्वप्न पूर्ण करता आले,” अशी कृतज्ञ भावना पृथ्वीराजने व्यक्त केली. भारतीय वायुसेनेतील तंत्रज्ञानाधारित, शिस्तबद्ध आणि अत्यंत जबाबदारीच्या सेवेत आता सायगावचा हा धडाडीचा तरुण पदार्पण करणार आहे. त्याचे हे यश स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत असून अनेक तरुणांसाठी मार्गदर्शक ठरत आहे..सायगावसह संपूर्ण जावळी तालुका सध्या अभिमानाने न्हाऊन निघाला आहे. गावातील नागरिक, शिक्षक, मित्रपरिवार आणि नातेवाईकांनी पृथ्वीराजचे मनःपूर्वक अभिनंदन करत त्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे. सायगावच्या मातीतून उजळून निघालेला हा तारा आता देशसेवेच्या आकाशात तेजाने झळकण्यासाठी सज्ज झाला आहे!..Cross-Border Love Story: 'अमेरिकेची कन्या कशी झाली कटफळ गावची सून'?; 'तिने' देशांच्या सीमा ओलांडल्या अन्...“माझ्या मुलाने साध्या ग्रामीण भागातून, कोणत्याही क्लासेशिवाय इतक्या मोठ्या पदावर पोहोचून आमच्या कुटुंबाचं नाव उज्ज्वल केलं, ही आमच्यासाठी आयुष्यभराची अभिमानाची गोष्ट आहे. त्याची जिद्द, शिस्त आणि प्रामाणिक मेहनत पाहून आम्हाला नेहमीच वाटायचं की तो काहीतरी वेगळं करेल—आज ते स्वप्न खऱ्या अर्थाने पूर्ण झालं आहे. मुलगा देशसेवेसाठी वायुसेनेत जाणार ही भावना शब्दांत व्यक्तही करता येणार नाही. त्याच्या पुढील वाटचालीसाठी आम्ही मनापासून शुभेच्छा देतो.”-किरण(दादा)कदम सायगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.