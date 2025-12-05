सातारा

Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !

Indian Air Force: ग्रामीण भागात वाढलेल्या पृथ्वीराजने लहानपणापासूनच सैन्यात जाण्याचे स्वप्न जोपासले होते. सकस अभ्यास, कठोर शारीरिक तयारी आणि वेळेचे काटेकोर नियोजन या तिन्हींच्या मदतीने त्याने आव्हानात्मक स्पर्धा परीक्षेला सामोरे जात उत्कृष्ट कामगिरी सिद्ध केली. कुटुंबीयांच्या पाठिंब्यामुळे त्याच्या प्रवासाला अधिक बळ मिळाले.
Jawali’s Pride Saigaon Youth Earns National Rank 51 to Join the IAF

-प्रशांत गुजर

आनेवाडी : जावळी तालुक्यातील सायगावच्या भूमीतून घडलेला पृथ्वीराज हिंदूराव (किरण) कदम या तरुणाने भारतीय वायुसेनेत भरारी घेत ऐतिहासिक यश संपादन केले आहे. एअर फोर्स कॉमन अॅडमिशन टेस्ट (AFCAT) या राष्ट्रीय पातळीवरील प्रवेश परीक्षेत त्याने ऑल इंडिया ५१ वी रँक मिळवत प्रतिष्ठेच्या फ्लाईंग ऑफिसर पदासाठी निवड मिळवून जावळी तालुक्याच्या शिरपेच्यात मानाचा तुरा रोवला.येत्या जानेवारी २०२६ मध्ये हैदराबाद येथील वायुसेना अकादमीमध्ये त्याचे प्रशिक्षण सुरू होणार आहे.

