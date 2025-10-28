सातारा

वर्दी नसताना वाहनं अडवली, PSI बदनेचा नवा कारनामा; व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानं अडचणी वाढणार

PSI Badne Video Viral : महिला डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या पीएसआय बदनेचा जुना व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. वर्दीवर नसतानाही वाहनचालकांची अडवणूक करत असल्याचं यात दिसत आहे.
PSI Badne Caught Stopping Vehicles Without Uniform Video Goes Viral

Esakal

सूरज यादव
Updated on

फलटणच्या उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणी अटकेत असलेल्या पीएसआय गोपाळ बदने याचा एक जुना व्हिडीओ सध्या व्हायरल होत आहे. महिला डॉक्टरने आत्महत्येआधी हातावर लिहिलेल्या सुसाइड नोटमध्ये पीएसआय गोपाळ बदने आणि घरमालकाचा मुलगा प्रशांत बनकर या दोघांची नावे होते. पीएसआय गोपाळ बदने हा स्वत:हून पोलीस ठाण्यात हजर झाल्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली. आता त्याचा एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे.

