Satara News : पुणे-बंगळुरु महामार्गावरील मोहिम फत्ते; वाहनधारकांचा जीव पडला भांड्यात!

कऱ्हाड : तब्बल दोन तासाहुन अधिक काळ महामार्गावरुन कोल्हापुरकडे जाणारी वाहतुक खोळंबली. त्यामुळे वाहनधाराकांना मोठा मनस्ताप सोसावा लागला. क्रेन काढण्यात आल्याने वाहतुक सुरु झाल्याने वाहधारकांचा जीव भांड्यात पडला. दरम्यान वाहतुक पुर्ववत करण्यासाठी वाहतुक शाखेचे प्रमुख सहाय्यक वाहतुक पोलिस निरीक्षक संदीप सुर्यवंशी व कर्मचारी महामार्गावर तैनात आहेत. पुणे-बंगळुरु महामार्गादरम्यानच्या नांदलापुर फाटा येथे रस्त्यावरुन कंटेनरमधुन ६० टन वजनाची क्रेन नेताना ती सेवा रस्त्यावरुन खाली पडली होती. तीन क्रेन काढण्यासाठी आज दुपारी तब्बल इतर चार मोठ्या क्रेन आणुन ते काम सुरु करण्यात आले. त्यामुळे महामार्गाववरुन कोल्हापुरकडे जाणारी वाहतुक तब्बल दोन तासाहुन अधिक काळ खोळंबली. याची माहिीत नसल्याने वाहनधारकांना मोठा मनस्ताप सोसावा लागला. वाहनांच्या तीन ते चार किलोमीटर रांगा लागल्या होत्या. दरम्यान महामार्गवरील क्रेन तब्बल दोन तासांच्या प्रयत्नानंतर काढुन मोहिम फत्ते करण्यात आली. मात्र नांदलापुर फाट्यापासुन खोळंबलेली वाहतुक पुर्ववत करण्यासाठी तीन तासाहुन अधिक काळ वेळ लागला आहे. वाहतुक पुर्ववत करण्यासाठी वाहतुक पोलिस महामार्गावर तैनात करण्यात आले आहेत. महामार्गावरील वाहतुक पुर्ववत सुरु झाल्याने वाहनधारकांची जीव भांड्यात पडला.