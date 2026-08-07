Pune-Bengaluru Highway : सांगली पेठ नाका ते साताऱ्यातील वळसे फाटा दरम्यान 14 स्पीडगन कॅमेरे; वेगमर्यादा ओलांडल्यास थेट ई-चलनाची होणार कारवाई

कराड (जि. सातारा) : पुणे–बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील (Pune Bengaluru Highway) वाहतूक अधिक सुरक्षित करण्यासाठी आणि अतिवेगामुळे होणारे अपघात रोखण्यासाठी सांगली जिल्ह्यातील पेठ नाका ते सातारा जिल्ह्यातील वळसे फाटा या सुमारे ७० किलोमीटरच्या पट्ट्यात महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना एकूण १४ स्पीडगन कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. मात्र, हे कॅमेरे अद्याप कार्यान्वित झालेले नसून त्यांची तांत्रिक कामे अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती महामार्ग विभाग आणि संबंधित ठेकेदार कंपनीने दिली आहे..पुणे–बंगळूर महामार्ग हा राज्यातील सर्वाधिक वर्दळीच्या मार्गांपैकी एक असून, या मार्गावर दररोज हजारो मालवाहू, प्रवासी आणि खासगी वाहने धावतात. अनेक वाहनचालकांकडून वेगमर्यादेचे उल्लंघन होत असल्याने गंभीर अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन महामार्ग विभागाने वेग नियंत्रणासाठी स्पीडगन कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे..कॅमेरे कार्यान्वित झाल्यानंतर निर्धारित वेगमर्यादेपेक्षा अधिक वेगाने धावणाऱ्या वाहनांची नोंद स्वयंचलितपणे केली जाईल. वाहनाचा वेग, नोंदणी क्रमांक, वेळ आणि ठिकाणाची अचूक माहिती नियंत्रण प्रणालीकडे पाठविली जाईल. त्यानंतर नियमभंग करणाऱ्या वाहनचालकांवर ई-चलनाद्वारे दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे..Kolhapur Ring Road : अमित शाह कोल्हापूरच्या वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवणार? शहरात 2 उड्डाणपूल अन् 4 भुयारी मार्ग; 164 कोटींच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारचा हिरवा कंदील.सध्या कॅमेऱ्यांसाठी वीज जोडणी, नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी, सॉफ्टवेअर समन्वय आणि नियंत्रण प्रणालीशी संलग्न करण्याची तांत्रिक कामे सुरू असून ती अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच कॅमेरे सुरू करण्यात येणार असल्याचे ठेकेदार कंपनीने स्पष्ट केले आहे..Karnataka Industrial Growth : राज्यात जिंदाल समूह करणार 1.20 लाख कोटींची गुंतवणूक; बिसलेरी, रेमंडचाही उद्योग विस्ताराचा मानस, हजारो रोजगारांच्या संधी.समाजमाध्यमांवरील संदेश दिशाभूल करणारेमहामार्गावरील स्पीडगन कॅमेरे सुरू झाल्याचे संदेश सध्या समाजमाध्यमांवर व्हायरल होत आहेत. मात्र, हे संदेश चुकीचे असल्याचे महामार्ग विभागाने स्पष्ट केले आहे. कॅमेऱ्यांची वीज जोडणी आणि इतर तांत्रिक प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने ते कार्यान्वित झालेले नाहीत. त्यामुळे नागरिकांनी आणि वाहनचालकांनी अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आणि ठेकेदार कंपनीने केले आहे..BJP Leader Arrest : माजी खासदार डॉ. हिना गावितांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य भोवलं! भाजप नेत्यावर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल, मुलगा अन् PA सह चौधरी जाळ्यात.वेगमर्यादा ओलांडली तर थेट ई-चलनस्पीडगन कॅमेरे सुरू झाल्यानंतर वेगमर्यादा ओलांडणाऱ्या वाहनचालकांवर कोणतीही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय थेट ई-चलनाची कारवाई होणार आहे. महामार्गावरील अपघातांचे प्रमाण कमी करणे, जीवितहानी टाळणे आणि वाहतूक अधिक सुरक्षित व शिस्तबद्ध करणे हा या यंत्रणेचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे वाहनचालकांनी वेगमर्यादेचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.