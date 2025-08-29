Mahabaleshwar News:'वेण्णा लेकनजीक आढळले अजगर'; भक्ष्याच्या शोधार्थ वावर; वन विभाग, सह्याद्री प्रोटेक्टर्समार्फत रेस्क्यू

महाबळेश्वर: येथील वेण्णा लेक परिसरात असणाऱ्या काळे वस्तीजवळच्या झुडपांमध्ये सुमारे सात ते आठ फूट लांबीचा अजगर आढळला. त्याला महाबळेश्वर वन विभाग व सह्याद्री प्रोटेक्टर्समार्फत रेस्क्यू करण्यात आले. त्यानंतर त्याला मानवी वस्तीपासून दूर नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आले. .Satara News: 'फलटणच्या शेतकऱ्यांमध्ये वाढली फळांची गोडी'; कृषी विभागाकडून रोजगार हमी योजनेची जोड, दोन वर्षांत ५२७ हेक्टर क्षेत्रावर लागवड .येथील काळे वस्तीनजीकच्या झुडपांमध्ये अजगर असल्याचे वनमजूर संतोष काळे यांच्या निदर्शनास आले. याठिकाणी असलेल्या मानवी वस्तीमध्ये पाळीव कोंबड्या, श्वान आहेत. त्याच भक्ष्याच्या शोधात अजगर याठिकाणी आला असावा, असा अंदाज वन विभागाने व्यक्त केला आहे. वनमजूर संतोष काळे यांनी ही बाब वनपाल सुनील लांडगे व सह्याद्री प्रोटेक्टर्सच्या सदस्यांना कळवली..घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर मानवी वस्तीशेजारी आलेल्या अजगराला रेस्क्यू करून दूर नेणे आवश्यक असल्याने वनक्षेत्रपाल महादेव मोहिते यांच्या मार्गदर्शनाखाली वन विभाग व सह्याद्री प्रोटेक्टर्स टीममार्फत अजगराला रेस्क्यू करून सुखरूप नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आले. या आधीही प्रतापगड भागात बऱ्याचदा अजगर आढळले असून, महाबळेश्वर शहरानजीक प्रथमच तो आढळला आहे..Maratha Reservation : मनोज जरांगे पाटील शिवनेरीवर, शिवरायांना अभिवादन करून मुंबईला जाणार; पुण्यात वाहतुकीत बदल.यावेळी वनपाल सुनील लांडगे, वनमजूर संतोष काळे, नीलेश सपकाळ, सह्याद्री प्रोटेक्टर्सचे देवेंद्र परदेशी, हर्ष साळुंखे व सचिन गुजर आदींनी रेस्क्यू कार्यात सहभाग घेतला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.