सातारा

Mahabaleshwar News:'वेण्णा लेकनजीक आढळले अजगर'; भक्ष्याच्या शोधार्थ वावर; वन विभाग, सह्याद्री प्रोटेक्टर्समार्फत रेस्क्यू

Python Spotted Near Venna Lake: काळे वस्तीनजीकच्या झुडपांमध्ये अजगर असल्याचे वनमजूर संतोष काळे यांच्या निदर्शनास आले. याठिकाणी असलेल्या मानवी वस्तीमध्ये पाळीव कोंबड्या, श्वान आहेत. त्याच भक्ष्याच्या शोधात अजगर याठिकाणी आला असावा, असा अंदाज वन विभागाने व्यक्त केला आहे.
Forest Department and Sahyadri Protectors team rescuing a python spotted near Venna Lake.
Forest Department and Sahyadri Protectors team rescuing a python spotted near Venna Lake.Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

महाबळेश्वर: येथील वेण्णा लेक परिसरात असणाऱ्या काळे वस्तीजवळच्या झुडपांमध्ये सुमारे सात ते आठ फूट लांबीचा अजगर आढळला. त्याला महाबळेश्वर वन विभाग व सह्याद्री प्रोटेक्टर्समार्फत रेस्क्यू करण्यात आले. त्यानंतर त्याला मानवी वस्तीपासून दूर नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आले.

Loading content, please wait...
Satara
Mahabaleshwar
snake
district
Forest department
python
Sahyadri

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com