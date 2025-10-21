सातारा

Koregaon Crime: 'जयपूरमध्ये जमिनीच्या वादातून कोयत्याने वार'; रहिमतपूर पोलिस ठाण्यात परस्‍परविरुद्ध ११ जणांवर गुन्हा

Jaipur Land Dispute: रहिमतपूर पोलिस ठाण्यात ११ जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सचिन सुरेश शेलार (वय ४०, रा. एकसळ), मित्र सनी व इतर दोघे, तसेच सोमनाथ कृष्णात निकम, श्रीकांत कृष्णात निकम (वय ४३, रा. जयपूर) आकाश गायकवाड व अनोळखी सहा जण यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
रहिमतपूर : जयपूर (ता. कोरेगाव) येथील शिवनेरी शुगर्स प्रा. लि. कारखान्याच्या परिसरात जमिनीच्या हद्दीच्या वादातून दोन गटांमध्ये तुफान हाणामारी झाली. यात कोयत्याने वार केल्याने दोघे जखमी झाले आहेत. याप्रकरणी रहिमतपूर पोलिस ठाण्यात ११ जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सचिन सुरेश शेलार (वय ४०, रा. एकसळ), मित्र सनी व इतर दोघे, तसेच सोमनाथ कृष्णात निकम, श्रीकांत कृष्णात निकम (वय ४३, रा. जयपूर) आकाश गायकवाड व अनोळखी सहा जण यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

