Karad Raid: कऱ्हाडला खासगी गोदामावर छापा, ११ टन धान्य जप्त‍, पुरवठा विभागाची कारवाई, जिल्ह्यातील रेशन दुकानदारांध्ये खळबळ!

कऱ्हाड : येथील पुरवठा विभागाने एका खासगी गोदामावर छापा टाकून तेथे लपवलेल्या गहू, तांदळाची सुमारे साडेतीन लाख रुपये किमतीचे ११ टन धान्य जप्त केले. येथील वाखाण परिसरात सकाळी नऊपासून ही कारवाई सुरू होती. या धान्यात सरकारमान्य स्वस्त धान्य दुकानदारांना वाटपाचे धान्य आहे का? याची चौकशी सुरू असल्याचे पुरवठा निरीक्षक साहिला नायकवडे यांनी स्पष्ट केले. .प्राथमिकदृष्ट्या ते शासकीय धान्य असल्याचे दिसून येत आहे. चौकशीनंतरच ते स्पष्ट होईल, असेही सांगण्यात आले. धान्याचा साठा करणाऱ्या रमेश पाटणे (रा. कऱ्हाड) यास पुरवठा विभागाने ताब्यात घेतले आहे. पंचानाम्यानंतर शहर पोलिसात पाटणे विरोधात फिर्याद दाखल होईल, असेही नायकवडे यांनी स्पष्ट केले. .पुरवठा विभागाच्या माहितीनुसार, वाखाण परिसरातील एका खासगी गोदामात गव्हासह तांदळाची पोती लपवल्याची माहिती गोपनीयरीत्या पुरवठा निरीक्षक नायकवडे यांना मिळाली. सकाळी आठच्या सुमारास नायकवडे यांनी पथकासमवेत गोदामावर छापा टाकला. गोदाम चालक रमेश पाटणे यास तेथे बोलावले. गोदाम उघडल्यानंतर तेथे सुमारे २२२ हून अधिक धान्याची पोती आढळली. त्यात गहू आणि तांदूळ होता. .त्यात गहू आणि तांदूळ होता. त्यासंदर्भात पाटणेकडे नायकवडे यांनी चौकशी केली. सुरुवातीला त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यानंतर ते धान्य बाजारपेठेतून खेरदी केल्याचे सांगितले. त्यावर तो ठाम राहिला. नायकवडे यांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखत त्वरित त्याची माहिती वरिष्ठांना देत प्रत्यक्ष घटनास्थळाचा पंचनामा केला. त्यावेळी ते धान्य सरकारी गोदामात हलवण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. किमान ५० किलोच्या पाेत्याप्रमाणे जप्त धान्य ११ टनाहून अधिक आहे. बाजारभावाप्रमाणे त्याची किंमत तीन लाख ५० हजार आहे. पंचनाम्याचे काम संपल्यानंतर पोलिसात गुन्हा दाखल होईल, असे पुरवठा विभागाने स्पष्ट केले. गोदामात धान्य कोठून आले, कोणाकडून खरेदी केले, धान्य काळाबाजाराने विकले जाणार आहे का? याची पुरवठा विभाग चौकशी करत आहे. त्यानंतर पुढील कार्यवाही होईल..दुकानदार की कामगार?वाखाण परिसरातील खासगी गोदामात लपवून ठेवलेले साडेतीन लाखांचे ११ टनाहून अधिक धान्य पुरवठा विभागाने जप्त केले. ते धान्य लपवणारा रमेश पाटणे सरकारमान्य स्वस्त धान्य दुकानात कामाला असल्याचे समजते. त्या माध्यमातून तो रॅकेट चालवत असल्याची पुरवठा विभागाची शंका आहे. वाखाण परिसरात त्याने भाडेतत्त्वावर गोदाम घेतले होते. यापूर्वी त्याने काळाबाजार केला आहे का? याचाही शोध पुरवठा विभाग घेत आहे.