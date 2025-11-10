Rajendra Yadav: विदूषकांच्या हाती सत्ता दिल्यास सर्कस: राजेंद्र यादवांचा हल्लाबोल; कऱ्हाडात यशवंत विकास आघाडी, शिवसेनेचा मेळावा

कऱ्हाड : शहराची सत्ता विदूषकाच्या हाती देऊ नका, कारण तो विकास नाही तर शहराची सर्कस करणार, असा टोला यशवंत विकास आघाडीचे अध्यक्ष, शिवसेनेचे समन्वयक राजेंद्र यादव यांनी लगावला. शिवसेनेतर्फे श्री. यादव यांची नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार म्हणून घोषणाही यावेळी संपर्क प्रमुख शरद कणसे यांनी केली..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.यशवंत विकास आघाडी व शिवसेना कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांचा मेळावा येथे झाला. त्यावेळी श्री. यादव यांनी टीका केली. यावेळी संपर्क प्रमुख श्री. कणसे, जिल्हा प्रमुख जयवंत शेलार, माजी नगराध्यक्षा संगीता देसाई, राजेंद्र डुबल, माजी नगरसेवक विजय वाटेगावकर, साहेबराव शेवाळे, राजेंद्र माने, गजेंद्र कांबळे, किरण पाटील, कमल भोसले, शिवराज इंगवले, ओमकार मुळे, विनायक भोसले, निशांत ढेकळे यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते. पालिकांच्या निवडणुका यशवंत विकास आणि शिवसेना यांच्यातर्फे लढविण्याचा निर्धार श्री. यादव यांनी स्पष्ट केला..श्री. यादव म्हणाले, ‘‘शहरातील प्रमुखांची बैठक घेतली. त्याला प्रतिसाद मिळाला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री शंभूराज देसाई, संपर्क प्रमुख कणसे, श्री. शेलार यांनी गावाच्या विकासासाठी आपल्याला पाठबळ दिले असून, त्यामुळे ऊर्जा निर्माण होते.’’.पालिकेत नगरसेवक म्हणून १९९९ मध्ये निवडून आलो. राजकारण पिंड नव्हता व नाही. मात्र, अपघाताने आलो, यावे लागले. माझे एनडीएत जायचे ध्येय होते. मात्र, वडिलांच्या अकस्मित निधनानंतर उभे राहावे लागले. त्यावेळी सगळ्या उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त करून निवडून आलो. त्यामागे ८० टक्के समाजकारण २० टक्के राजकारण हे सूत्र महत्त्वाचे ठरते. विकासाच्या विचारांची प्रेरणा व वसा घेऊन पुढे जात आहोत. सध्या वाहणारी व भरकटलेली लोकशाही पवित्र करण्याचे काम करावे लागणार आहे. ते युवकांनी आपल्या मतदानातून करावे, असेही श्री. यादव यांनी सांगितले..ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण, ज्येष्ठ नेते पी. डी. पाटील, माजी खासदार प्रेमलाकाकी चव्हाण, विलासकाका उंडाळकर, पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासारखी नेतृत्व गावाने राज्याला दिली. त्यातून शहराचा विकास झाला. येथे राजकीय समानता व संस्कृतीचा विकास झाला. तोच वारसा आता पुढे न्यायचा आहे. त्यामुळे पालिकेची सत्ता चुकीच्या हाती देऊ नका. विदूषकाच्या हाती सत्ता देऊ नका, कारण तो विकास नाही, तर शहराची सर्कस करणार याचे भान ठेवा. पालिकेत चार वर्षांपासून प्रशासक असतानाही यशवंत विकास आघाडीच्या माध्यमातून योग्य कारभारावर भर दिला. कारण विकासाच्या प्रक्रियेत कप्तान व टीम दोन्ही महत्त्वाचे असतात. त्या प्रमाणे माझ्या प्रत्येक नगरसेवकाने साथ दिली. तुम्ही सोबत होता म्हणून विकास करता आला, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी माजी नगरसेवक, सामाजिक कार्यकर्त्यांची यावेळी भाषणे झाली. सचिन पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...नगराध्यक्षपदाचे राजेंद्र यादव उमेदवारशिवसेनेचे संपर्क प्रमुख शरद कणसे यांनी यावेळी शिवसेनेतर्फे राजेंद्र यादव यांची नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार अशी घोषणा भाषणात केली. श्री. कणसे म्हणाले, ‘‘शहराच्या विकासाची नाळ व प्रशासनावर वचक असलेले नेतृत्व म्हणून श्री. यादव यांनी योग्य साथ दिली. त्यामुळे त्यांना साथ देण्याचे शिवसेना शिंदे गटाने ठरवले आहे. त्यानुसार त्यांची घोषणा करत आहोत.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.