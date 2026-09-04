Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..

सातारा : घरातील जबाबदाऱ्या, क्लासेस घेण्याची धावपळ आणि स्वतःच्या परीक्षेची तयारी... एकीकडे संसाराची जबाबदारी, तर दुसरीकडे शिक्षक होण्याचे स्वप्न. या दोन्ही आघाड्यांवर सातत्याने मेहनत घेत रजिया सलीम मुलाणी यांनी अखेर आपल्या जिद्दीला यशाची किनार दिली. पवित्र पोर्टलमार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षेत त्यांची सातारा जिल्हा परिषद शिक्षकपदी निवड झाली आहे..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.शिक्षण क्षेत्रात आपले स्थान निर्माण करण्याचे स्वप्न रजिया यांनी मनाशी बाळगले होते. मात्र, हे स्वप्न पूर्ण करण्याचा मार्ग त्यांच्यासाठी सोपा नव्हता. घरातील जबाबदाऱ्या सांभाळताना क्लासेस घेणे आणि त्याचवेळी स्वतःच्या परीक्षेची तयारी करणे, अशी त्यांची रोजची धावपळ सुरू होती. वेळेचे काटेकोर नियोजन, अभ्यासातील सातत्य आणि परिस्थितीशी दोन हात करण्याची जिद्द यामुळे त्यांनी या आव्हानांवर मात केली..‘जबाबदाऱ्या आहेत म्हणून स्वप्न सोडायचे नाही’, या विचाराने त्यांनी अभ्यास सुरू ठेवला. अनेक अडचणी समोर आल्या, मात्र त्यांचा आत्मविश्वास डळमळला नाही. कष्ट, चिकाटी आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांच्या जोरावर त्यांनी पवित्र पोर्टलची परीक्षा यशस्वीपणे पार केली आणि जिल्हा परिषद शिक्षकपदाला गवसणी घातली..कुटुंबाची साथ ठरली बळरजिया यांच्या यशामागे त्यांच्या कुटुंबीयांचे मोठे योगदान आहे. वडील हनीफ शेख आणि भाऊ रियाज शेख यांनी त्यांना सातत्याने प्रोत्साहन दिले. तसेच पती सलीम गणी मुलाणी यांनी पत्नीच्या स्वप्नावर विश्वास ठेवत प्रत्येक टप्प्यावर खंबीर साथ दिली. कुटुंबीयांच्या या पाठबळामुळे प्रतिकूल परिस्थितीतही रजिया यांना आपले ध्येय गाठण्यासाठी बळ मिळाले..शिक्षकपदावर थांबायचे नाही!शिक्षकपदी निवड झाल्याचा आनंद रजिया यांच्या चेहऱ्यावर असला, तरी त्यांचे ध्येय यापेक्षा मोठे आहे. शिक्षण क्षेत्रात अधिक मोठे योगदान देत भविष्यात शिक्षणाधिकारी होण्याचे स्वप्न त्यांनी बाळगले आहे. त्यामुळे शिक्षकपदाची ही निवड त्यांच्या प्रवासाचा शेवट नसून नव्या ध्येयाची सुरुवात असल्याचे त्या मानतात..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.आजवरच्या संघर्षातून मिळालेल्या यशाने त्यांचा आत्मविश्वास अधिक दृढ झाला आहे. पुढील काळातही सातत्याने मेहनत करून शिक्षण क्षेत्रात भरीव योगदान देण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. रजिया मुलाणी यांच्या या उल्लेखनीय यशाबद्दल सातारा जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी धनंजय चोपडे, श्री जानाई मळाई शिक्षण संस्थेचे सचिव संजीव माने, तसेच कुटुंबीय, नातेवाईक, मित्रपरिवार आणि शुभचिंतकांकडून त्यांचे अभिनंदन होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.