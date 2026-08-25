Raju Shetti: ‘श्रीराम साखर कारखाना बंद पाडण्याचा मुख्यमंत्री फडणवीसांचा प्रयत्न’; राजू शेट्टींचा गंभीर आरोप, आंदोलनाचा इशारा

फलटण : राज्यातील प्रमुख सहकारी साखर कारखान्यांपैकी एक असलेल्या श्रीराम सहकारी साखर कारखाना बंद पाडण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रयत्न करत असून, सहकारी साखर कारखाने अडचणीत असताना खासगी साखर कारखान्यांना प्रोत्साहन दिले जात आहे का? असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते तथा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला..Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.फलटण येथे पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला. यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना जिल्हाध्यक्ष धनंजय महामुलकर, तालुकाध्यक्ष नितीन यादव व पदाधिकारी उपस्थित होते. शेट्टी म्हणाले, की ऑगस्ट २०२५ मध्ये साखरेचा दर सुमारे ३७०० रुपये प्रतिक्विंटल होता. यंदा ऑगस्टमध्ये हा दर सुमारे ६७०० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत पोहोचला आहे. म्हणजेच वर्षभरात प्रतिक्विंटल सुमारे ३००० रुपयांची वाढ झाली आहे. अलीकडील काळातही किलोमागे सुमारे २० रुपयांची अचानक वाढ झाली आहे. २०२४-२५ मध्ये सुमारे २६० लाख टन, तर २०२५-२६ मध्ये सुमारे २९० लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. .मागील हंगामातील सुमारे ५० लाख टन प्रारंभिक साठा धरल्यास देशात मोठ्या प्रमाणात साखर उपलब्ध असताना दरवाढ होण्यामागचे कारण काय, असा सवाल त्यांनी केला आहे. दरम्यान, वाढलेल्या साखर दराचा फायदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणार का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. सध्याच्या बाजारभावानुसार ऊस उत्पादकांना प्रतिटन सुमारे ५५०० रुपये दर मिळायला हवा, मागील वर्षी पुरवलेल्या उसासाठी अतिरिक्त १००० रुपये प्रतिटन देण्याची मागणी शेट्टी यांनी केली आहे.....अन्यथा स्वाभिमानी आंदोलन करणारश्रीराम कारखाना हा केवळ साखर उत्पादनाचा प्रकल्प नसून तालुक्यातील हजारो ऊस उत्पादक शेतकरी, कामगार, वाहतूकदार, तसेच कारखान्यावर अवलंबून असलेल्या विविध व्यावसायिकांच्या आर्थिक जीवनाशी जोडलेला आहे. कारखाना सुरू झाल्यास ऊस उत्पादकांना हक्काची बाजारपेठ मिळण्याबरोबरच वाहतूक, मजुरी, व्यापार आणि अन्य पूरक व्यवसायांना चालना मिळणार आहे..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत श्रीराम कारखाना सुरू झाला पाहिजे, अशी भूमिका सभासद, शेतकरी आणि कारखान्याशी संबंधित घटकांकडून होणे आवश्यक आहे. कारखाना बंद राहिल्यास त्याचा परिणाम तालुक्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता आहे. श्रीराम कारखाना सुरू करण्यासाठी आणि सरकारवर दबाव आणण्यासाठी गरज पडल्यास स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आंदोलन छेडेल, असा इशाराही त्यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.