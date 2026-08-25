सातारा

Raju Shetti: ‘श्रीराम साखर कारखाना बंद पाडण्याचा मुख्यमंत्री फडणवीसांचा प्रयत्न’; राजू शेट्टींचा गंभीर आरोप, आंदोलनाचा इशारा

Raju Shetti Accuses Fadnavis Over Shriram Sugar Factory: श्रीराम साखर कारखाना बंद करण्याच्या हालचालींवर राजू शेट्टींचा थेट निशाणा; खासगी कारखान्यांना प्रोत्साहन देऊन सहकारी कारखान्यांना गाळात ढकलल्याचा आरोप
Raju Shetti Demands Shriram Sugar Factory Restart Questions Support For Private Sugar Mills And Warns Government Of Protest

Raju Shetti Demands Shriram Sugar Factory Restart Questions Support For Private Sugar Mills And Warns Government Of Protest

sakal

Sudhir Jadhav
Updated on

फलटण : राज्यातील प्रमुख सहकारी साखर कारखान्यांपैकी एक असलेल्या श्रीराम सहकारी साखर कारखाना बंद पाडण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रयत्न करत असून, सहकारी साखर कारखाने अडचणीत असताना खासगी साखर कारखान्यांना प्रोत्साहन दिले जात आहे का? असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते तथा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला.

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