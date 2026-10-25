Water Protest: दरवाजे उघडू ;राजू शेट्टी यांचा इशारा ;भिलवडी येथे कृष्णा नदीपात्रात सर्वपक्षीय आंदोलन

भिलवडी : ‘‘दिल्लीश्वरांच्या आदेशावरून कृष्णा नदी कोरडी ठेवण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे कटकारस्थान आहे. चार दिवसांत कृष्णा नदी प्रवाही झाली नाही, तर शेतकऱ्यांसह कोयना धरणाचे दरवाजे उघडू, ’’ असा खणखणीत इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला. आज येथे कोरड्या कृष्णा नदीपात्रात त्यांनी सर्वपक्षीय नेते, कार्यकर्ते व शेतकऱ्यांसह ठिय्या आंदोलन केले..श्री. शेट्टी म्हणाले, ‘‘यंदा कोयना धरण पूर्ण क्षमतेने भरले असताना ऑक्टोबरमध्येच ‘कृष्णे’चे पात्र कोरडे ठणठणीत पडले आहे. यामागे, जलसंपदा मंत्री व मुख्यमंत्र्यांचा कावा आहे. दिवाळाच्या तोंडावर साखरेची टंचाई होईल, भाव वाढतील, जनतेत रोष निर्माण होईल. त्यामुळे सरकार घाबरले आहे. नदी कोरडी ठेवून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये भीती निर्माण केली जात आहे. घाबरून, आगतिकतेने त्याने ऊस साखर कारखान्यांना घालावा, असे षड्यंत्र जाणीवपूर्वक सुरू आहे. मोजक्या भाजपधार्जिण्यांचे कारखाने रडतखडत सुरू आहेत..राज्यात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करीत मुख्यमंत्री शिक्षक व पदवीधरांच्या निवडणुकीत मश्गुल आहेत. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांची भेट घेतली, बैठक केली. विद्यार्थ्यांच्या दिल्लीच्या आंदोलनात रेल्वे बंद केली, तसे शेतीचे पाणी बंद करून शेतकऱ्यांना वेठीस धरले जात आहे. हा प्रयत्न आम्ही हाणून पाडू. साखरेची एमएसपी ठरवा, उसाचा दर जाहीर करा, मगच कारखाने चालवा, एवढीच आमची मागणी आहे.’’ जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या विभागाच्या पाण्याच्या गैर नियोजनावर त्यांनी हल्ला चढविला. ते म्हणाले, ‘‘सध्या कोयनेत ८९ टीएमसी इतके मुबलक पाणी आहे. मात्र त्याच्या वापराचे जलसंपदा विभागाकडे नियोजन नाही..कालवा समितीची बैठक होत नाही. हे पाणी वर्षभरासाठी व्यवस्थित पुरते हा आजवरचा अनुभव आहे. मात्र हा विभाग वरिष्ठांचे आदेश मानून काम करीत आहे. पाण्याच्या प्रश्नावर बैठक घेण्यासाठी विखे-पाटलांना वेळ नाही. त्यासाठी त्यांना ज्योतिषाची गरज असल्यास आम्ही तो बघून देऊ.’’ शेतकऱ्यांना सबुरीचा सल्ला देत श्री. शेट्टी म्हणाले, ‘‘ऊसदरासाठी संघटना आंदोलन करीत आहे. जरा संयम बाळगा, कड काढा. आठवडाभरात ऊस काही वाळत नाही, उलट तुमचे टनेज थोडे वाढेल. नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडत नाही. जरा सबुरी बाळगा चांगला भाव मिळेल, नाहीतर साडेतीन हजारांत बोळवण होईल. .आता गाढवासारखे वागून चालणार नाही. पाणी टंचाई आहे तर रब्बीची पिके घ्या. चांगला भाव मिळणार आहे. यापुढे वर्षभर शेतीच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे त्याची, मानसिकता ठेवा.’’ यावेळी संघटनेचे संदीप राजोबा यांचे भाषण झाले. यावेळी प्रतीक पाटील, विजय चोपडे, शहाजी गुरव, रमेश पाटील, सुरेंद्र वाळवेकर, बाळासाहेब शिंदे, संभाजी सूर्यवंशी, चंद्रकांत पाटील, सनी यादव व सर्वपक्षीय कार्यकर्ते उपस्थित होते.‘खुर्च्या जाग्यावर ठेवणार नाही’ शेट्टी म्हणाले, ‘‘वीज निर्मितीसाठी वापरलेले धरणातील साठ टीमसी पाणी समुद्राला जाते. वास्तविक, वीज निर्मितीसाठी विविध पर्याय आहेत. हे पाणी शेती व पिण्यासाठी वापरण्याचा चांगला पर्याय आहे. ‘कृष्णा’ प्रवाही झाल्यानंतर ‘महावितरण’ने भारनियमन करू नये; अन्यथा आम्ही कायदा हातात घेऊ. त्यांच्या खुर्च्या जाग्यावर ठेवणार नाही, हे लक्षात घ्या.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.