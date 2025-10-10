Raju Shetti: कर्जमुक्तीचा शब्द पाळला नाही, तर संघर्ष अटळ: राजू शेट्टींचा इशारा; साताऱ्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची बैठक..

सातारा : मे महिन्यापासून सातत्याने पडणाऱ्या पावसामुळे पाटण, जावळी, वाई, सातारा, कोरेगाव, कऱ्हाड तालुक्यांमध्ये मशागत आणि पेरणीचे नियोजन कोलमडले. माण, खटाव, फलटण भागांत परतीच्या पावसाने हाहाकार माजविला. दुबार पेरणी, खत वापरातील अडचणी आणि उत्पादन घट यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सरकारने दिलेला कर्जमुक्तीचा शब्द पाळला नाही, तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची आज शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या बैठकीत ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बोलत होते. या बैठकीस जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके, राज्य सदस्य अर्जुन साळुंखे, प्रवक्ते अनिल पवार, पक्षाध्यक्ष देवानंद पाटील, सरचिटणीस सूर्यभान जाधव, उपाध्यक्ष दादासाहेब यादव, तालुकाध्यक्ष रमेश पिसाळ, दत्तात्रय घार्गे, जीवन शिर्के व कार्यकर्ते उपस्थित होते..राजू शेट्टी म्हणाले, ‘‘सततच्या पावसामुळे ऊस वाढीवरही परिणाम झाला असून, यंदा अपेक्षित उत्पादन मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे शेतकरी उसाला योग्य आणि उच्चांकी दर मिळावा, यासाठी सज्ज झाले आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी सातत्याने झटत आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची अपेक्षित साथ मिळत नसल्याचे नमूद करून आता तरुण शेतकरी शेतीमध्ये उतरल्याने अन्याय सहन करणार नाहीत. यंदा उसाचा दर ठरवण्यासाठी संघर्ष अटळ आहे..जयसिंगपूरची ऊस परिषद ही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची पंढरी असून, जशी वारकऱ्यांची वारी पंढरपूरला तशी ऊस शेतकऱ्यांची वारी जयसिंगपूरला होत असते. ती कोणत्याही शेतकऱ्यांनी चुकवू नये, जर कारखानदार सत्तेच्या बळावर शेतकऱ्यांना लुटण्याचा प्रयत्न करतील, तर जशास तसे उत्तर देऊ, असा इशारा बैठकीत देण्यात आला..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .\rतालुकानिहाय निरीक्षक नियुक्त करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत योग्य उमेदवारांना संधी देण्यासाठी संघटना प्रयत्न करेल, असे ही त्यांनी सूचित केले. बैठकीस बापूराव साळुंखे, प्रमोद जगदाळे, महादेव डोंगर, नितीन काळंगे, उमेश घाडगे, श्री. चंद्रकांत काटकर, श्री. ज्ञानेश्वर अर्जुन आदी मान्यवर आणि मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.