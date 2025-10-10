सातारा

Raju Shetti: कर्जमुक्तीचा शब्द पाळला नाही, तर संघर्ष अटळ: राजू शेट्टींचा इशारा; साताऱ्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची बैठक..

Raju Shetti Raises Farmers’ Voice Again: माण, खटाव, फलटण भागांत परतीच्या पावसाने हाहाकार माजविला. दुबार पेरणी, खत वापरातील अडचणी आणि उत्पादन घट यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सरकारने दिलेला कर्जमुक्तीचा शब्द पाळला नाही, तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला.
Raju Shetti addressing the Swabhimani Shetkari Sanghatana meeting in Satara, warning the government over unfulfilled loan waiver commitments.

Raju Shetti addressing the Swabhimani Shetkari Sanghatana meeting in Satara, warning the government over unfulfilled loan waiver commitments.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : मे महिन्यापासून सातत्याने पडणाऱ्या पावसामुळे पाटण, जावळी, वाई, सातारा, कोरेगाव, कऱ्हाड तालुक्यांमध्ये मशागत आणि पेरणीचे नियोजन कोलमडले. माण, खटाव, फलटण भागांत परतीच्या पावसाने हाहाकार माजविला. दुबार पेरणी, खत वापरातील अडचणी आणि उत्पादन घट यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सरकारने दिलेला कर्जमुक्तीचा शब्द पाळला नाही, तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला.

Loading content, please wait...
Satara
Raju Shetti
agriculture
district
loans
Maharashtra Politics
Protest
shetkari sanghatana
Raju Shetty farmer leader
government loan waiver for farmers

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com