Raju Shetti Warning To Sugar Factories : पहिला गव्हाणीत आमचं रक्त जाईल, त्यानंतर तुमचा ऊस जाईल; साखर कारखाने सुरू करण्यावरून राजू शेट्टींचा सरकारसह कारखानदारांना सज्जड दम

कराड : सरकारच्या दबावापुढे झुकून साखर कारखाने सुरू करायचे असतील तर आम्हाला पहिल्यांदा गव्हाणीत टाका. पहिल्यांदा गव्हाणीत आमचे रक्त जाईल त्यानंतर तुमचा ऊस जाईल. जोपर्यंत ऊस दर जाहीर होऊन साखरेचा किमान हमीभाव वाढत नाही, तोपर्यंत एकही साखर कारखाना सुरू होऊ देणार नाही. सरकारच्या दबावामुळे जर साखर कारखाने सुरू केले, तर ते पुन्हा सत्याग्रह आंदोलन करून ते बंद पाडू, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी आज गुरुवारी रेठरे बुद्रुक येथे दिला..रेठरे बुद्रुक (ता. कराड जि. सातारा) येथील कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या वजन काट्यावर आंदोलनासाठी शेट्टी आज आले होते. त्यावेळी पोलिसांनी शेट्टींसह कार्यकर्त्यांना गेटवरच थांबवून आत जाण्यास मज्जाव केला. त्यावेळी कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. दरम्यान, कारखान्याचे कार्यकारी संचालक बाजीराव सुतार व संचालक धोंडिराम जाधव, लिंबाजी पाटील, बाळासाहेब जगताप, अविनाश खरात, एम. के. कापूरकर हे कारखान्याच्या प्रवेशद्वाराबाहेर येऊन श्री शेट्टी यांची त्यांनी भेट घेतली..यावेळी शेट्टी यांनी राज्यातील दुष्काळी स्थितीचा बाऊ करून आणि उसाचा उतारा मिळत नसतानाही सरकारने साखर कारखाने सुरू करायला सांगितले आहे. मात्र, यामध्ये शेतकऱ्यांचे आणि कारखान्याचे नुकसान आहे, हे कारखानदारांना माहीत असतानाही सरकारच्या दवावामुळे साखर कारखानदारांनी कारखाने सुरू केले आहेत. गेल्या सात वर्षात साखरेच्या किमान हमीभाव दारात वाढ करून घ्यायला कारखानदारांना जमलेले नाही. त्यामुळे ज्यावेळी आम्ही ऊस दर मागतो, त्यावेळी साखरेचा दर पुढे करून जादा दर देऊ शकत नसल्याचे सांगितले जाते..Kognoli Toll Plaza Protest : प्रवाशांना मोठा दिलासा! कोगनोळी टोलनाक्यावरील राजू शेट्टींचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित, महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत सुरू.त्यामुळे ऊस दराचे आंदोलन करून आम्ही उसाचा दर व साखरेचा किमान हमीभाव वाढवून घेतो असेच सांगितले होते. मात्र, कारखानदारांनी सरकारच्या दबावापुढे झुकून कारखाने सुरू केले आहेत. साखरेचा हमीभाव वाढला की हक्काने ऊस दर आम्हाला वाढवून घेता येईल अशी आमची भूमिका होती. मात्र, कारखाने सुरू करण्यात आल्यामुळे आंदोलनाची तीव्रता कमी होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे जोपर्यंत साखरेचा किमान हमीभाव वाढत नाही आणि ऊस दर जाहीर केला जात नाही, तोपर्यंत एकही साखर कारखाना सुरू होऊ देणार नाही अशी भूमिका मांडली..कारखान्याचे कार्यकारी संचालक श्री. सुतार यांनी यासंदर्भात कारखान्याचे अध्यक्ष व संचालक यांच्याशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. शेट्टी यांच्या भूमिकेसोबतच आम्ही आहोत असे सांगितले. दरम्यान, त्यानंतर शेट्टी यांनी जोपर्यंत ऊस दराचा आणि साखरेच्या किमान हमीभावाचा निर्णय लागत नाही, तोपर्यंत कारखाना सुरू होऊ ठेवू नका असे सांगून जर पुन्हा सुरू केला तर पुन्हा कारखान्यावर येऊन कारखाना बंद पाडू आणि सत्याग्रह आंदोलन सुरू करू, असा इशाराही यावेळी कार्यकारी संचालक व संचालकांना दिला..Raju Shetti Sugarcane Price Protest : 'जोपर्यंत योग्य निर्णय होत नाही, तोपर्यंत...': ऊस दरासाठी राजू शेट्टींचा आक्रमक पवित्रा; महाराष्ट्रातील कारखाने बंद पाडण्याचा इशारा.कारखाना तळी मोठा पोलीस बंदोबस्तराजू शेट्टी यांच्या आंदोलनाची धास्ती घेऊन प्रशासनाने कृष्णा कारखाना परिसरात मोठा फौजफाटा तैनात केला होता. कराडच्या पोलीस उपाधीक्षक राजश्री पाटील, इस्लामपूरचे पोलीस उपाधीक्षक अरुण पाटील, कराड तालुका पोलीस निरीक्षक शितलकुमार कोल्हाळ, इस्लामपूरचे पोलीस निरीक्षक संदीप पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. मात्र, शेट्टी यांनी आंदोलन जास्त ताणले नाही, त्यामुळे पोलिसांवरील बंदोबस्ताचा भार हलका झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.