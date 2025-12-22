-अशोक सस्तेफलटण : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत:च लक्ष घातल्याने राज्यभरात चर्चेत आलेल्या येथील पालिका निवडणुकीत विधान परिषदेचे माजी सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांची पालिकेत असलेली गेली तीस वर्षांची सत्ता संपुष्टात आली आहे. दोन्ही नाईक-निंबाळकर घराण्याच्या अस्तित्वाच्या लढाईत माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी निर्विवाद वर्चस्व मिळवत सत्तांतर घडवले..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप- राष्ट्रवादी युतीचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार समशेरसिंह नाईक-निंबाळकर हे ६०० मतांनी विजयी झाले. त्यांना १६ हजार ४८९ मते मिळाली, तर विरोधी शिवसेना नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार, रामराजे यांचे सुपुत्र अनिकेतराजे नाईक-निंबाळकर यांचा धक्कादायक पराभव झाला. त्यांना १५ हजार ८८९ मते मिळाली..मतमोजणी नगराध्यक्षांसह प्रभाग एक ते १३ अशा पाच फेऱ्यांमध्ये झाली. २७ नगरसेवक असलेल्या या पालिका निवडणुकीत भाजप, राष्ट्रवादी युतीने नगराध्यक्षांसह नगरसेवक पदाच्या १८ जागा जिंकत पालिकेवर आपला निर्विवाद झेंडा फडकावला. शिवसेना, कृष्णा भीमा विकास आघाडी आणि काँग्रेस यांच्या आघाडीला केवळ नऊ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. दरम्यान, समशेरसिंह नाईक-निंबाळकर यांचा विजय घोषित होताच भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी गुलालाची उधळण करीत मोठा जल्लोष केला.येथील पालिका निवडणूक राजे गटासाठी अस्तित्वाची, तर खासदार गटासाठी भवितव्याची ठरली होती. ही लढत भाजप, राष्ट्रवादी युती विरुद्ध शिवसेना, काँग्रेस व कृष्णा भीमा विकास आघाडीत अतिशय चुरशीने झाली..फलटण पालिकेची सत्ता खेचून आणण्यासाठी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, आमदार सचिन पाटील आणि राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष शिवरूपराजे खर्डेकर यांनी सूक्ष्म रणनीती आखली होती. या तिघांच्या नियोजनाला आणि महायुतीच्या एकजुटीला हे मोठे यश मिळाले असल्याचे मानले जात आहे.लोकसभेच्या पराभवानंतर खचून न जाता त्यांनी विधानसभेत सचिन पाटील यांना, तर आता फलटण पालिकेत बंधू समशेरसिंह नाईक-निंबाळकर यांना निवडून आणत ते पुन्हा एकदा फलटणचे किंगमेकर ठरले..रणजितसिंह यांनी आपल्या खासदारकीच्या काळात आणि आमदार सचिन पाटील यांच्या माध्यमातून गेल्या पाच वर्षांत केलेली विकासकामे ही त्यांच्या विजयाची जमेची बाजू ठरली. रामराजेंनी गेल्या तीस वर्षांत तालुक्यासाठी नीरा- देवघर आणि धोम- बलकवडीच्या पाणी योजनांसाठी केलेले काम, उद्योग, रोजगार, शहरातील विविध विकासकामे आणि दहशत या सर्व बाबी केंद्रस्थानी ठेवून केलेला प्रचार अखेर फोल ठरला.ऐनवेळी शिवसेनेचे धनुष्यबाण हाती घेऊनही त्यांना यश मिळवता आले नाही. माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाला बरोबर घेत मागील पाच वर्षांत केलेली विकासकामे आणि फलटण शहराच्या विकासाचा अजेंडा लोकांपुढे ठेवून भाजप-राष्ट्रवादीला साथ द्या, अशी भावनिक साद घातली होती. त्यास फलटणकरांनी प्रतिसाद देत पालिका निवडणुकीत रणजितसिंह यांना नगराध्यपदासह तब्बल १८ नगरसेवक निवडून देऊन निर्विवाद सत्ता दिली आहे. रामराजे नाईक-निंबाळकर यांना फक्त नऊ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे..प्रभाग सहामधील शिवसेनेचे किरण राऊत यांनी भाजपचे दीपक कुंभार यांचा दोन मतांनी पराभव केला. किरण राऊत हे सर्वात कमी मतांनी निवडून आलेले उमेदवार ठरले, तर प्रभाग पाचमधील भाजपचे रोहित नागटिळे हे सर्वाधिक मतांनी निवडून आले. ते एक हजार ११५ मतांनी विजयी झाले. त्याचबरोबर काँग्रेसचे पंकज पवार यांनी भाजपचे अमोल भोईटे यांचा केवळ वीस मतांनी धक्कादायक पराभव केला.प्रभाग एकमध्ये भाजप पुरस्कृत अपक्षांमध्ये मैत्रीपूर्ण लढत झाली. याठिकाणी शिवसेनेचे उमेदवार रिंगणात होते, तरीही भाजप पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार, माजी नगरसेवक सोमा जाधव आणि अस्मिता लोंढे या मोठ्या मताधिक्याने निवडून आल्या. या ठिकाणी समशेरसिंह नाईक-निंबाळकर यांना चांगली मते मिळाली..प्रभाग दोनमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस गटाच्या सुपर्णा सनी अहिवळे आणि मीना जीवन काकडे या दोघींनी मोठ्या फरकाने विजय मिळवला. या ठिकाणी राजे गट तथा शिवसेनेला बंडखोरीचा फटका बसला आहे. अपक्ष उमेदवार सोनाली अहिवळे यांना दोन नंबरची मते मिळाली. फलटण पालिका निवडणुकीमध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष तसेच अपक्षांचा, काँग्रेसचा कुठेही प्रभाव पडला नाही. त्या सर्वांची अनामत रक्कम जप्त झाली आहे.भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस युतीच्या ऐतिहासिक विजयानंतर डीजे आणि गुलालाची उधळण करीत माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, आमदार सचिन पाटील, राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष शिवरूपराजे खर्डेकर, नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष समशेरसिंह नाईक-निंबाळकर, माजी नगराध्यक्ष दिलीपसिंह भोसले, नरसिंह निकम, डी. के. पवार, मिलिंद नेवसे यांच्यासह हजाराेंच्या उपस्थितीत मोठ्या जल्लोषात रॅली काढण्यात आली..गड आला; पण सिंह गेलाआजपर्यंतच्या पालिका निवडणुकांमध्ये मलटण नेहमीच माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांना साथ देत आले आहे. यावेळी मात्र मलटणच्या प्रभाग सातमध्ये रणजितसिंह यांचे निष्ठावान कार्यकर्ते, भाजपचे गटनेते अशोकराव जाधव यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. याठिकाणी रामराजेंचे कट्टर समर्थक, माजी नगराध्यक्ष पांडुरंग गुंजवटे यांनी ११७ मतांनी विजय मिळवला. युतीच्या या मोठ्या विजयात अशोकराव जाधव यांना पराभवाचा मोठा धक्का बसल्याने गड आला; पण सिंह गेला अशी कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चा होती..प्रभाग १३ मध्ये निराशा९० च्या दशकात ज्या प्रभाग १३ मधून राजे गटाचा पालिका निवडणुकीमध्ये प्रवेश झाला होता, त्या प्रभागात शिवसेना राजे गटाचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही. हा विजय फलटणच्या सर्वसामान्य जनतेचा विजय आहे. गेली तीस वर्षे शहरातील जनता विकासापासून वंचित होती. जनतेने एकत्र येऊन आम्हाला विजय दिला आहे. फलटणच्या जनतेने आमच्यावर जो विश्वास दाखवला आहे, तो येणाऱ्या पाच वर्षांमध्ये सार्थ ठरवू. मी फलटण शहरातील सर्व जनतेचे मनःपूर्वक आभारी आहे.- समशेरसिंह नाईक-निंबाळकर नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष.राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...लक्षवेधीरणजितसिंह नाईक- निंबाळकर यांचे समर्थक अशोकराव जाधव यांना पराभवाचा मोठा धक्का बसला.प्रभाग क्रमांक सहामधील शिवसेनेचे किरण राऊत यांनी भाजपचे दीपक कुंभार यांचा फक्त दोन मतांनी पराभव केला आहे.भाजपचे रोहित नागटिळे हे प्रभाग क्रमांक पाचमध्ये सर्वात जास्त १११५ मतांनी निवडून आले.प्रभाग नऊमध्ये भाजपचे अमोल भोईटे यांचा काँग्रेसचे पंकज पवार यांनी पराभव करत पक्षाचे खाते खोलले.