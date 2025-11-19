Ramraje Naik-Nimbalkar: विरोधकांच्या केवळ आयत्या पिठावर रेघोट्या; रामराजे नाईक-निंबाळकर;..अन्यथा नीरा-देवघर धरणच झालं नसतं

आदर्की: नीरा- देवघर आणि धोम- बलकवडीचे पाणी आम्ही आणले, असे काही लोक सांगत आहेत; परंतु जर मुळात नीरा-देवघर धरणच झाले नसते, तर तुमच्या पाइपलाइनला पाणी आले असते का? १९९६ मध्ये मी आमदार झालो, तेव्हा कृष्णा लवादानुसार २००० पर्यंत पाणी अडवणे बंधनकारक होते. अन्यथा ते पाणी कर्नाटक आणि आंध्रला गेले असते. ती रात्र मला आठवते, जेव्हा मी या चिंतेने झोपू शकलो नव्हतो. आम्ही कष्ट उपसले, आज मात्र विरोधक आयत्या पिठावर रेघोट्या ओढण्याचे काम करत आहेत,’ असे प्रतिपादन आमदार रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी केले..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...बिबी (ता. फलटण) येथील कार्यकर्ता मेळाव्यात ते बोलत होते. या वेळी माजी आमदार दीपक चव्हाण, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य धैर्यशील ऊर्फ दत्ता अनपट, रेशमा भोसले, धनंजय पवार, संगीता बोबडे, चंद्रकांत बोबडे-पराग, सरपंच रूपाली बोबडे, उपसरपंच सचिन बोबडे, दादासाहेब नलवडे, दिलीप नलवडे, दादासाहेब बोबडे, नितीन नलवडे उपस्थित होते..रामराजे म्हणाले, ‘‘तालुक्यातील गोरगरीब समृद्ध झाला पाहिजे, यासाठी गेल्या २५ वर्षे रामराजेंनी काम केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या कामाचे श्रेय कोणीही घेत आहेत. आम्ही औद्योगिक वसाहत आणली. हजारो लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. आमच्याकडून एखादे काम होणार नाही; पण कुणाचे वाटोळे आम्ही करणार नाही. जीवात जीव असेपर्यंत आम्ही तुमचे भलेच करणार. राजे घराण्याची संस्कृत चांगली आहे; पण आता उत्तराला उत्तर देण्याची वेळ आली आहे.’’.‘‘मला मास्टरमाइंड म्हणणाऱ्यांनी आत्मपरीक्षण करावे. भर उन्हाळ्यात धोम- बलकवडीचे पाणी स्वतःच्या कारखान्यासाठी चोरून नेणारा आणि १५-२० गावांच्या विहिरी कोरड्या पाडणारा खरा मास्टरमाइंड कोण होता, हे जनतेला माहीत आहे. पोलिसांच्या गाड्या घेऊन फिरणाऱ्यांनी लक्षात ठेवावे, मी आजही जनतेत एकटाच फिरतो,’’असा टोलाही रामराजेंनी विरोधकांना लगावला..या वेळी दीपक चव्हाण, धैर्यशील अनपट, रमेश नलवडे, सरपंच रूपाली बोबडे, रावसाहेब बोबडे, चंद्रकांत बोबडे, संतोष कारंडे, नितीन नलवडे आदींनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमास विश्वास गायकवाड, अमोल रासकर, महिपत बोबडे, प्रवीण नलवडे, नवनाथ बोबडे उपस्थित होते..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...कार्यकर्त्यांवर प्रशासकीय दहशतगेल्या ३० वर्षांत आम्ही तालुक्यात कधीही गावोगावी भांडणे लावली नाहीत, उलट गटबाजी कमी करून विकास साधण्यावर भर दिला. मात्र, सध्या तालुक्यात प्रशासकीय दहशत आणि पोलिसांचा वापर करून कार्यकर्त्यांना धमकावण्याचे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. हे दहशतीचे राज्य, गटबाजीचे राजकारण आणि पोलिसांचे राज्य मी संपवूनच दाखवेन, असेही रामराजे म्हणाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.