Prahlad Salunkhe-Patil: सुषमा अंधारे, मेहबूब शेख यांच्या मागे रामराजेंचा हात: भाजपचे नेते प्रल्हाद साळुंखे-पाटील यांचा आराेप

सोमंथळी: फलटण येथील डॉक्टर युवतीच्या मृत्यूप्रकरणात माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांचा दुरान्वये संबंध नाही, तरीही त्यांच्यावर सुषमा अंधारे व मेहबूब शेख हे आरोप करून राजकीय अस्तित्व संपविण्यासाठी षडयंत्र रचले जात आहे. त्याच्या पाठीमागे रामराजे नाईक-निंबाळकर यांचा हात असून, आगवणे आणि ननावरे प्रकरण बाहेर काढून शिळ्या कढीला ऊत आणत आहेत, असा आरोप भाजपचे नेते प्रल्हाद साळुंखे-पाटील यांनी केला..माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांच्यावर शिवसेनेच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे, राष्ट्रवादीचे प्रदेश उपाध्यक्ष मेहबूब शेख यांनी केलेल्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी सुरवडी (ता. फलटण) येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते..श्री. साळुंखे-पाटील म्हणाले, ''डॉक्टर युवतीच्या मृत्यूची घटना दुर्दैवी आहे. यात जे दोषी असतील, त्यांना कठोर शिक्षा व्हावी. पीडितेला व कुटुंबातील लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे. मात्र, हे प्रकरण भरकटवले जात असून, रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांना गोवण्यासाठी तसेच बदनाम करण्यासाठी शिवसेनेच्या सुषमा अंधारे, मेहबूब शेख यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून रामराजे नाईक-निंबाळकर यांचे गलिच्छ राजकारण सुरू आहे..फलटण तालुक्यात कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे सुरू आहेत. ही विकासाची घोडदौड रोखण्यासाठी खालच्या दर्जाचे राजकारण केले जात आहे. सुषमा अंधारे चुकीच्या माहितीवर आरोप करत आहेत.'' विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक मुकादम लाखो रुपयांच्या उचली घेऊन अनेक कारखान्यांना फसवतात. तो मुकादम येतो प्रत्येकाकडून ५० टोळीसाठी पैसे घेऊन जातो व कारखाना सुरू झाला, की एका कारखान्याला फक्त पाच-पाच टोळ्या द्यायचा अन् फसविण्याचे उद्योग करतात. .त्यांना पैसे देण्यासाठी संबंधित कारखाने १२-१३ टक्क्यांनी बँकेच्या माध्यमातून कर्ज घेऊन त्यांना उचली दिल्या जात असल्याने त्याची परतफेड झाली नाही, तर त्यांची वाहने अडवावी लागतात. त्यामुळे कारखानदारांकडून त्यांची वाहने ठेवली जातात. त्यास स्वराज कारखाना अपवाद नाही. मेहबूब शेख हे ऊस तोडणी मुकादमांची दलाली करत असल्याची टीका साळुंखे-पाटील यांनी केली.