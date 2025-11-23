Ranjit Patil: निवडणुकीत अपक्षांची मोट बाधून कऱ्हाडकरांना नवा पर्याय देणार: रणजीत पाटील यांची माहिती: चिन्हावर निवडणुका लढवता येत नसल्याची खंत

कऱ्हाड : शिवसेनेचे नेते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कऱ्हाडला कोट्यवधींचा भरभरून निधी दिला. मात्र त्याच कऱ्हाडमध्ये शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हावर पालिकेच्या निवडणुका लढता येत नाहीत, याची खंत आहे. त्यामुळे अपक्ष म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात उभा आहे. नगराध्यक्षपदासाठी अपक्ष उमेदवारी दिली आहे. त्याशिवाय प्रभागातील समविचारी अपेक्षांची मोट बांधत आहे. त्याव्दारे पालिकेत नवा पर्याय देणार आहे. आत्ता पाच अपक्ष सोबत येथेच आहेत. त्यासह १२ जण संपर्कात आहेत. त्यामुळे अपक्षांचा पर्याय प्रभावाला मतदार साथ देतील, असा विश्वास शिवसेनेचे शिंदे गटाचे नेते व नगराध्यक्षपदाचे अपक्ष उमेदवार रणजीत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला..MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी...श्री. पाटील यांनी त्यांची भुमिका स्पष्ट करण्यासाठी पत्रकार परिषद घेतली. त्यांच्यासोबत प्रभागातील पाच अपक्ष उमेदवारही परिषेदत उपस्थीत होते. ज्योती पवार, प्रताप इंगवले, शैला पाटील, विनायक मोहित, वंदना गायकवाड व पूनम धोत्रे यांचा त्यात समावेश आहे. श्री. पाटील यांनी यावेळी त्यांची निवडणुक रणनीती स्पष्ट केली. ते म्हणाले, आमचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी कऱ्हाडला भरघोस निधी दिला आहे. त्यातून सार्वजनिक विकास करता आला. त्याच्या माहितीचे सेवा पर्व नावाचे पुस्तक कऱ्हाडच्या घराघरात वाटतो आहे. एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या निधातून झालेली कामे पुस्तक रूपात कऱ्हाडकरांसाठी देत आहोत. .शंभूतीर्थ स्मारक ते स्मशानभूमी, वाखाण रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लागला. अनेक सामाजिक उपक्रमात श्री. शिंदे यांनी प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्षाच्या धनुष्यबाण चिन्हावर कऱ्हाड पालिका निवडणुकांना सामोरे जाण्याचा मनोदय होता. मात्र काही कारणाने ते शक्य झाले नाही. आम्हाला शिवसेनेतून अर्ज भरायला सांगितले होते. ते भरलेही मात्र एबी फार्म आमच्या पर्यंत येवू दिला नाही. त्याचे खुलासा झाला नाही. मात्र राजकीय स्थितीमुळे पक्षाच्या वरिष्ठांनी तसा निर्णय घेतला असेलही मात्र तरिही पालिका निवडणुकीत धनुष्यबाणाचे चिन्ह नाही, याची खंत वाटते.. पालिकेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने अपक्षांची मोट बाधत आहोत, असे सांगून श्री. पाटील यांनी स्पष्ट केले ते म्हणाले, निवडणुकीच्या निमित्ताने नवा पर्याय कऱ्हाडकरासंमोर आम्ही ठेवला आहे. त्याला लोक निश्चीत पसंत करतील, अशी अपेक्षा आहे. कऱ्हाडवर भगवा फडकला पाहिजे, अशी (स्व.) आनंद दिघे यांची इच्छा होती. १९९४ मध्ये ते कऱ्हाडला आले होते. त्यावेळी ती इच्छा त्यांनी व्यक्त करून दाखवली होती. त्यामुळे आम्हीही त्या पध्दतीने गांभीर्याने विचार करत आहोत. यावेळी शक्य ते झाले नाही. त्यामागे बरीच कारणे आहेत..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...त्याबाबत नंतर बोलता येईल. त्यामुळे आत्ता अपक्षांची मोट बांधत आहोत. शिवसेनाचाच विचार जोपासला जाईल. नगराध्यक्षपदासह प्रभागात आमच्याकडे येवू इच्छुणाऱ्यांची समविचारी लोकांची स्वतंत्र मोट बांधून नवा पर्याय देत आहोत. त्याला लोक स्विकारतील अशी अपेक्षा आहे. आत्ता पाच तर पुढच्या दोन दिवसात किमान १० वेगवेगळ्या प्रभागातील अपक्ष आमच्या सोबत येतील, याचा विश्वास आहे. यावेळी ज्योती पवार यांनाही मनोगत व्यक्त केले. श्री. पाटील यांनी सेवापर्व नावाचे पुस्तकही दाखवून त्यातील प्रकल्पांची माहिती दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.