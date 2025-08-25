Ranjitsingh Naik-Nimbalkar meet Union Water Minister in Delhi as Nira-Devghar project gets included in central scheme.
Ranjitsinh Nimbalkar: ‘नीरा-देवघर’ प्रकल्पाचा केंद्रीय योजनेत समावेश: रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, दिल्लीत केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांची भेट

Nira-Devghar Water Project Gets Central Nod: नीरा-देवघर प्रकल्पाला केंद्रीय निधीची मान्यता मिळाल्यामुळे माळशिरस तालुक्याच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत कालव्याचे काम पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रत्यक्ष केंद्रीय निधी उपलब्ध होताच निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
आसू : माढा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त असणाऱ्या सुमारे ३९०० कोटी रुपयांच्या नीरा-देवघर प्रकल्पाचा केंद्रीय कृषी सिंचन योजनेत समावेश झाला आहे. प्रकल्पास केंद्रीय निधी गुंतवणुकीची मान्यता मिळाली असल्याची माहिती माढ्याचे माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी दिली.

