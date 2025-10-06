Ranjitsinh Naik-Nimbalkar: फलटणला कधीच युती होणार नाही: रणजितसिंह नाईक- निंबाळकर; मनोमिलनावर भाष्य, निवडणुकीत घटक पक्षातील लोकांना संधी देणार

फलटण : ज्या लोकांनी तालुका ३० वर्षे मागे नेला, त्यांना विधानसभेच्या निवडणुकीत जनतेने नाकारले. सत्तेसाठी अशा लोकांबरोबर युती करणार नाही, असे प्रतिपादन माजी खासदार रणजितसिंह नाईक- निंबाळकर यांनी केले..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .मागील काही दिवसांपासून फलटण तालुक्यात राजे गट हा भाजपच्या वाटेवर असल्याच्या चर्चा घडत होत्या. राष्ट्रवादीचे आमदार रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये प्रेम हे एकतर्फी होत नसते, असे भाष्य केले होते. त्यावर आज रणजितसिंह नाईक- निंबाळकर यांनी राजाळे (ता. फलटण) येथे माजी सनदी अधिकारी विश्वासराव भोसले यांच्या अभीष्टचिंतन सोहळ्यात स्पष्ट मत व्यक्त केले..यावेळी आमदार सचिन पाटील, भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस जयकुमार शिंदे, ॲड. नरसिंह निकम, सरपंच कविता महिपाल, उपसरपंच प्रेमचंद भोईटे, सोसायटी अध्यक्ष निळकंठ धुमाळ आदी मान्यवर उपस्थित होते..रणजितसिंह नाईक- निंबाळकर म्हणाले, ‘‘विरोधकांचा सन्मान करायला आम्हाला छत्रपती शिवरायांनी शिकवले आहे. तालुक्याच्या विकासकामासाठी संजीवराजे यांचा फोन आला तरी त्यांचे कामे आपण करू. प्रसंगी तालुक्याच्या विकासाबाबत रामराजे, दीपक चव्हाण यांचाही सल्ला घेऊ; परंतु ज्यांनी शेतकरी सभासदांच्या वारसांच्या नोंदी केल्या नाहीत, अशा शेतकऱ्यांना नडणाऱ्या लोकांच्या बरोबर दोस्ती करायची नाही.’’ यावेळी कार्यक्रमाला ग्रामस्थ, महिला, कार्यकर्ते यांची उपस्थिती होती..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.घटक पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना संधीआगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत महायुतीच्या घटक पक्षातील लोकांना संधी देण्यात येणार आहे. सत्तेतील वाटा हा ज्या घटक पक्षांनी विधानसभेच्या निवडणुकीला मदत केली, अशा रयत क्रांती संघटना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, शिवसेना यांच्या कार्यकर्त्यांना काम करण्याची संधी दिली जाईल, असे सूतोवाच रणजितसिंह नाईक- निंबाळकरांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.