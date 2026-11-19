फलटण : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदी भाजपचा प्रतिनिधी असायला हवा होता, अशी अपेक्षा होती. जिल्हा बँकेची निवडणूक महायुती म्हणून लढविण्यात आली असल्याने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीच्या वेळीही महायुतीच्या तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र बसून चर्चा करून निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही तशीच अपेक्षा होती. मात्र, प्रत्यक्षात तसे घडले नाही, असे मत माजी खासदार तथा जिल्हा बँकेचे संचालक रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी व्यक्त केले..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.जिल्हा बँकेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना श्री. निंबाळकर म्हणाले, ‘‘जिल्हा बँकेची निवडणूक महायुती म्हणून लढविण्याचा निर्णय झाला होता. सर्वांनी एकत्र बसून जागावाटप केले होते. त्यामुळे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीवेळीही तिन्ही पक्षांनी एकत्रित चर्चा करून निर्णय घेणे अपेक्षित होते.’’.मी भारतीय जनता पक्षाचा सामान्य कार्यकर्ता आहे. त्यामुळे निश्चितच माझ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्याला अध्यक्षपदाची संधी मिळायला हवी होती. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसंदर्भातील सर्व अधिकार पक्षाने मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांना दिले होते. याबाबत त्यांची मुख्यमंत्र्यांशी नेमकी काय चर्चा झाली, याची मला किंवा मंत्री जयकुमार गोरे यांना कल्पना नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..भाजपचा जिल्हा बँकेत अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष झाला नाही, याची जबाबदारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी स्वीकारली पाहिजे. भाजप म्हणून आम्ही या निवडणुकीत कमी पडलो. फलटणची जागा जिंकता आली नाही, तसेच खंडाळ्यातही जागा जिंकता आली नाही. त्यामुळे एकमेकांना दोष देणे योग्य नाही. ही आपल्या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे, असे त्यांनी सांगितले..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुती म्हणूनच जिल्हा बँकेची निवडणूक लढवा, स्वतंत्र पॅनेल उभे करू नका, अशा सूचना शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्यामार्फत दिल्या होत्या. महायुतीने एकसंधपणे निवडणूक लढविली असेल, तर आता त्याचा वचपा काढला, अशा प्रकारची वक्तव्ये करणे योग्य नाही. सर्वांनी चर्चा करून निर्णय घेणे हीच अपेक्षा होती, असेही रणजितसिंह निंबाळकर यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.