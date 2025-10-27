Female Doctor Case: हे तर गलिच्छ राजकारण, महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणी रणजितसिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोरच सांगितलं..

फलटण: दोन दिवसांपूर्वी फलटण येथे डॉक्टर महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या मृत्यूचे कारण हातावर लिहून ठेवले आहे. अशाप्रसंगी विरोधकांनी माझ्या विरोधात गलिच्छ राजकारण सुरू केले आहे. मात्र, आम्ही कधीही चुकीचे राजकारण केले नाही. मलाही दोन मुली आहेत; परंतु अशा प्रकरणाशी नाव जोडल्यानंतर मनाला हळहळ होते, असे सांगताना रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर भावुक झाले. ते म्हणाले, ‘‘काही लोक स्वत:ला शहेनशहा समजतात. आमच्याकडची जहागिरी गेली. मात्र, त्यांच्याकडची फुगिरी गेली नाही. आमचे मन आणि आत्मा साफ आहे, तोपर्यंत कुणाला घाबरणार नाही.’’ आत्महत्या प्रकरणाचा सखोल तपास होणे आवश्यक आहे. डॉक्टर, तसेच दोन्ही संशयितांचे मोबाईल चॅटिंग आणि सीडीआर रिपोर्ट तपासला पाहिजे. या दुर्दैवी घटनेचे कोणीही समर्थन करणार नाही. फलटणकरांना या घटनेने धक्का बसला आहे. विशेष न्यायालयात हा खटला जलदगतीने चालवला जावा, असेही ते म्हणाले आहेत..Highway Traffic: संपली सुटी; महामार्गावर प्रवाशांची गर्दी; कोल्हापूर नाका, मलकापुरात वाहनचालक वैतागले...नीरा-देवघर पाणी योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या कामाचा प्रारंभ आणि विविध विकासकामांचे ई-भूमिपूजन व लोकार्पण आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. पालकमंत्री शंभूराज देसाई, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, आमदार महेश शिंदे, सचिन पाटील, मनोज घोरपडे, अतुल भोसले, राहुल कुल, माजी आमदार राम सातपुते, राजन पाटील, शेखर गोरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष शिवरूपराजे खर्डेकर, शिवसेना जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत जाधव, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त सचिव दीपक कूपर, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, जिजामाला नाईक-निंबाळकर, समशेरशिंह नाईक-निंबाळकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. फडणवीस म्हणाले, ‘‘मी फलटणमध्ये येऊ नये, यासाठी खूप प्रयत्न करण्यात आले..डॉक्टर युवतीच्या आत्महत्येचे विरोधक राजकारण करत आहेत. हे कृत्य मृताच्या टाळूवरील लोणी खाण्यासारखे आहे; परंतु आत्महत्या केलेल्या त्या लहान बहिणीला न्याय मिळवून दिल्याशिवाय मी स्वस्थ बसणार नाही, अशी ठाम भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मांडली. कारण नसताना या प्रकरणात माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर व आमदार सचिन पाटील यांना घुसवण्याचा प्रयत्न होत आहे. या स्थानिक नेत्यांबद्दल माझ्या मनामध्ये शंका नाही. शंका असती, तर मी नावाचा देवाभाऊ आहे. लगेच कार्यक्रम रद्द केला असता, असेही त्यांनी विरोधकांना सुनावले..प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करणेनिंदनीय आहे. काही लोकांना मृतांच्या टाळूवरील लोणी खाण्याची सवय असते. त्या लोकांना माझे सांगणे आहे, कोणत्याही गोष्टीमध्ये राजकारण करू नका. काहीही कारण नसताना डॉक्टर युवतीच्या आत्महत्या प्रकरणात रणजितसिंह नाईक- निंबाळकर आणि आमदार सचिन पाटील यांना घुसवण्याचा प्रयत्न होत आहे. या स्थानिक नेत्यांबद्दल माझ्या मनामध्ये काही शंका असती, तर मी नावाचा देवाभाऊ आहे, लगेच कार्यक्रम रद्द केला असता.’’ चिंता करू नका, आम्ही पूर्ण ताकदीने तुमच्या पाठीशी आहे, असा विश्वासही त्यांनी रणजितसिंह यांना दिला. मी अशा गोष्टीत व्यक्ती, पक्ष, जात, धर्म पाहात नाही. या प्रकरणातील संशयित दोन आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे. प्रकरणाची सत्यता लवकरच स्पष्ट होईल, असेही फडणवीस म्हणाले..ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी या वेळी मुख्यमंत्र्यांचा ‘आधुनिक भगीरथ’ असा गौरव केला. लोकसभेच्या पराभवानंतरही रणजितसिंह निंबाळकर खचून न बसता तिसऱ्या दिवशी कामाला लागले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली सचिन पाटील यांनी अशक्य विजय मिळवला आणि खऱ्या अर्थाने फलटण ‘स्वतंत्र’ झाले, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. महाभारत असो वा रामायण, प्रत्येक युद्धाला एक शकुनीमामा कारणीभूत असतो. असाच एक शकुनीमामा फलटणमध्येही आहे, जो केवळ षडयंत्र करण्याचेच काम करतो, असे म्हणत त्यांनी विरोधकांवर शाब्दिक हल्ला चढवला.आमदार सचिन पाटील यांनी आपल्या भाषणात त्यांचे राजकीय गुरू दिवंगत हिंदुराव नाईक-निंबाळकर यांच्या पाणी संघर्षाच्या आठवणींना उजाळा दिला. वसना प्रकल्पातील मंजूर अतिरिक्त ०.५२ टीएमसी पाण्यामधून उत्तर कोरेगाव भागातील कायम दुष्काळी असलेल्या २६ गावांना पाणी मिळावे, अशी आग्रही मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. शिवरूपराजे खर्डेकर यांनी आभार मानले..पाणी दिलेच...नीरा-देवघरचे पाणी फलटण-माळशिरसला देणे अशक्य आहे, हे कधीच होणार नाही, असे काही लोक सांगत होते. प्रगत महाराष्ट्राच्या नावाखाली प्रगती आपल्याकडे ओढायची, इतरांना उपाशी ठेवायचे, अशा प्रवृत्तीच्या विरोधात संघर्ष करून आम्ही महायुतीच्या माध्यमातून ते शक्य करून दाखवले आहे. नीरा-देवघरच्या दोन्ही टप्प्यांचे काम यापूर्वीच पूर्ण करून ते सातारा, सोलापूर जिल्ह्याला दुष्काळमुक्त करू शकले असते; लाडकी बहीण योजना सुरूच ठेवणारफलटण विमानतळासाठी सर्वेक्षण करणारसर्वेक्षणाचा अहवाल सकारात्मक आल्यास विमानतळ करणारफलटणला मोठा औद्योगिक प्रकल्प देणारशासकीय रुग्णालय अद्ययावत करणारशेतकऱ्यांना पाच वर्षे वीजबिल भरावे लागणार नाही.शेतकऱ्यांना ३५ हजारकोटींचे पॅकेज दिले.दुष्काळी भागातीलदुष्काळ हटवणार. 