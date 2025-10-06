सातारा

Albino Smuggler: जुन्‍या येरवळेत आढळला दुर्मिळ ‘अल्बीनो तस्‍कर’; कऱ्हाड तालुक्यातील पहिली नोंद

Wildlife Surprise: दुर्मिळ अल्बीनो सापाला सर्पमित्र विशाल खंडागळे, विनोद पानस्कर, सागर बिंद्रा आणि अनिकेत यादव यांनी सुरक्षितपणे पकडून नैसर्गिक अधिवासातही सोडले. कऱ्हाड तालुक्यातील पहिली व सातारा जिल्ह्यात हा अल्‍बीनो सापडल्‍याची तिसरी नोंद ठरली आहे.
Unique Albino Tusker Discovered in Karad’s Old Yerwle Forest

