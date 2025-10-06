विंग/कोळे: तस्कर जातीचा बिनविषारी मात्र दुर्मिळ असा अल्बीनो तस्कर साप जुने येरवळे गावात आढळून आला आहे. त्याला ट्रिकेट स्नेक असेही म्हणतात. दुर्मिळ अल्बीनो सापाला सर्पमित्र विशाल खंडागळे, विनोद पानस्कर, सागर बिंद्रा आणि अनिकेत यादव यांनी सुरक्षितपणे पकडून नैसर्गिक अधिवासातही सोडले. कऱ्हाड तालुक्यातील पहिली व सातारा जिल्ह्यात हा अल्बीनो सापडल्याची तिसरी नोंद ठरली आहे. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .तस्कर जातीच्या सापाचे यशस्वी रेस्क्यू झाल्याने त्याला जीवदान मिळाले आहे. सचिन मोहिते यांना अनोखा साप दिसला. त्यांनी तत्काळ स्थानिक सर्पमित्रांना संपर्क केला. सुरुवातीला सर्पमित्रांना सापाच्या रंगाबाबत शंका होत्या आणि त्यांना नेमका कोणत्या जातीचा साप आहे, त्याची खात्री नव्हती. त्यावेळी वाइल्डहार्ट रेस्क्यूअर नाईट्स ट्रस्टचे तांबवे येथील प्राणीमित्र रोहित कुलकर्णी घटनास्थळी आले. त्यांनी सापाची काळजीपूर्वक पाहणी केली. त्यावेळी तो अल्बीनो तस्कर आहे, याची खात्री झाली. .त्यानंतर वाइल्डहार्ट रेस्क्यूअर नाईट्स ट्रस्टचे गणेश काळे आणि योगेश शिंगणही घटनास्थळी आले. त्यांनी सापाच्या अभ्यासानंतर तालुक्यात आढळलेला हा पहिला आणि जिल्ह्यातील तिसरा अल्बीनो तस्कर साप असल्याचे नमूद केले. वनपरिक्षेत्र अधिकारी ललिता पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली साप नैसर्गिक अधिवासात सोडला आहे. तस्कर साप भारतात आढळणारा निरुपद्रवी बिनविषारी सर्प असून, सहसा करडा-तपकिरी रंगाचा असतो..रेस्क्यू झालेला साप अल्बीनो असल्यामुळे पिवळसर रंगाचा होता. त्याची लांबी सुमारे चार फूट होती आणि त्याचे खाद्य सरडे, पाली, उंदीर असे असते. निसर्गाने सापांच्या शरीरावर केलेली रंगांची अद्भूत उधळण त्यांना शिकार करण्यात व बचाव करण्यात मदत करते. दुर्मिळ व संवेदनशील अशा या सापांचे संवर्धन गरजेचे आहे, असे सर्पमित्र आणि विशेषज्ञांचे मत आहे..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.जसा की ब्लॅक पँथर म्हणजे काळा बिबट्या त्याच्या जनुकीय बदलांमुळे त्याच्या शरीरातील मेलेनीन द्रव वाढल्यामुळे पूर्ण काळा होतो, तसेच सापाच्या शरीरामधील मेलेनीन द्रव कमी झाल्यामुळे सापाचा रंग पांढरट पिवळा होतो. त्यामुळे त्याला अल्बीनो संबोधले जाते. भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ नुसार तस्कर या सापाला कायदेशीर संरक्षण आहे.- ललिता पाटील वनपरिक्षेत्र अधिकारी, कऱ्हाड .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.