Dhaman Snake Mating in Satara : आनेवाडीत भररस्त्यात सापांचा रोमान्स; पाहा अंगावर काटा आणणारा व्हिडिओ, दुर्मिळ दृश्य पाहण्यासाठी बघ्यांची मोठी गर्दी

आनेवाडी (सातारा) : पुणे बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या आनेवाडी येथील सेवा रस्त्यावर काल सकाळी ११ वाजता एक दुर्मीळ निसर्गदृश्य पाहायला (rare dhaman snake mating in satara) मिळाले. धामण जातीच्या सर्पाच्या जोडीचा प्रणय सुरू असल्याचे लक्षात येताच बघ्यांची मोठी गर्दी जमली..साधारणतः माणसांच्या वर्दळीपासून दूर राहणारे साप भरदिवसा अशा गजबजलेल्या ठिकाणी दिसणे हीच एक दुर्मीळ बाब आहे. त्यातच दोन धामण सापांचा प्रणय सुरू असल्याने अनेकांनी हे दृश्य आपल्या मोबाइलमध्ये कैद करण्यासाठी गर्दी केली. काही जणांनी कुतूहलापोटी जवळ जाण्याचा प्रयत्न केला..मात्र, स्थानिकांनी सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले. धामण हा विषारी नसलेला साप असून तो शेतीसासाठी उपयुक्त मानला जातो. उंदीर आणि इतर लहान प्राण्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम तो करतो. त्यामुळे पर्यावरणाच्या दृष्टीने त्याचे महत्त्व मोठे आहे..तज्ज्ञांच्या मते, उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला सापांच्या प्रजननाचा काळ सुरू होतो, त्यामुळे अशा घटना अधूनमधून दिसू शकतात. या घटनेमुळे काही काळ वाहतूकही मंदावली होती. नंतर स्थानिकांच्या मदतीने गर्दी हटवण्यात आली आणि सापांना कोणतीही इजा न होता ते नैसर्गिक अधिवासाकडे निघून गेले.