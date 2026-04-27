पाचगणी: निसर्गाचे वरदान लाभलेल्या महाबळेश्वर तालुक्यातील कुंभरोशी परिसरात एक सुखद घटना घडली. चक्क सातासमुद्रापार इंडोनेशियातील सुलावेसी बेटांवर आढळणारा अतिशय दुर्मिळ आणि 'निसर्गाचा चमत्कार' मानला जाणारा 'मलेओ' पक्षी कुंभरोशीतील एका शेतात जखमी अवस्थेत आढळून आला. स्थानिकांची तत्परता आणि वन विभागाच्या तातडीच्या उपचारांमुळे या जागतिक स्तरावर संकटग्रस्त असलेल्या पक्ष्याला मृत्यूच्या दाढेतून बाहेर काढण्यात यश आले आहे. .कुंभरोशी येथील प्रगतशील शेतकरी शरद सावंत हे आपल्या शेतात काम करत असताना त्यांना एक वेगळाच आणि वैशिष्ट्यपूर्ण पक्षी जमिनीवर निपचित पडलेला दिसला. पक्षी जखमी असल्याने त्याला हालचाल करणे कठीण झाले होते. सावंत यांनी वेळ न घालवता तातडीने मनीष पवार, रुद्र बेलिडकर, गौरव बडोले आणि श्रेयश गारसुंड या तरुणांशी संपर्क साधला आणि वन विभागाला पाचारण केले. .या सर्वांच्या मदतीने वन विभागाच्या देखरेखीखाली त्याच्यावर तातडीने उपचार करण्यात आले. पक्ष्याची प्रकृती पूर्णपणे सुधारल्यावर त्याला पुन्हा त्याच्या नैसर्गिक अधिवासात सुरक्षितपणे मुक्त करण्यात आले..स्थलांतराचा मार्ग चुकलाहा परदेशी पाहुणा महाबळेश्वरच्या दुर्गम भागात कसा पोहोचला, याबाबत आता अभ्यासकांमध्ये कुतूहल निर्माण झाले आहे. हा पक्षी स्थलांतराचा मार्ग चुकून किंवा वादळाच्या तडाख्यात सापडून इकडे आला असावा, असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. स्थानिकांच्या या जागरूकतेमुळे वन्यजीव संवर्धनाचा आदर्श कुंभरोशी ग्रामस्थांनी सर्वांसमोर ठेवला आहे..अंडी उबवण्यासाठी वापरतो भूगर्भातील उष्णतामलेओ पक्षी हा 'मॅक्रोसेफालॉन मलेओ' या प्रजातीचा असून, तो प्रामुख्याने इंडोनेशियातील उष्णकटिबंधीय जंगलांमध्ये आढळतो. या पक्ष्याची अंडी उबवण्याची पद्धत अतिशय विलक्षण आहे. हा पक्षी स्वतः अंडी उबवत नाही, तर तो अंडी उबवण्यासाठी समुद्रातील उबदार वाळूचा किंवा ज्वालामुखीय उष्णतेचा वापर करतो. हे पक्षी जमिनीत खोल खड्डा खणून अंडी गाढतात आणि निसर्गाच्या उष्णतेवर पिल्ले बाहेर येतात. ही पिल्ले बाहेर येताच उडू शकतात, हे विशेष..! मात्र वाढत्या शिकारीमुळे हा पक्षी आता अतिशय संकटग्रस्त श्रेणीत गणला जातो..सुरुवातीला हा पक्षी दिसला तेव्हा तो आजारी असावा असे वाटले; पण त्याचा आकार आणि तुरा पाहिल्यावर तो इथला नसल्याची जाणीव झाली. आम्ही तत्काळ मदतीसाठी धाव घेतली. निसर्गातील प्रत्येक जीव मोलाचा असतो. आज तो पूर्णपणे बरा होऊन पुन्हा जंगलात झेपावताना पाहून खूप वाटले.- शरद सावंत, ग्रामस्थ, कुंभरोशी.