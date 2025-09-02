OBC Reservation: 'ओबीसी आरक्षणामधील घुसखोरी थांबवा'; फलटणला तालुका संघर्ष समितीतर्फे रास्ता रोको; तहसीलदारांना निवेदन

सोमंथळी : मुंबईमध्ये ओबीसीमधूनच आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी उपोषणास बसलेल्या झुंडशाहीच्या दबावास बळी पडून सरकारने ओबीसी आरक्षण विरोधी कोणतीही भूमिका घेऊ नये, तसेच असंविधानिकरीत्या ओबीसींच्या आरक्षणामध्ये घुसखोरी चालू आहे, त्या कुणबी नोंदींची पडताळणी करून त्या रद्द कराव्यात, अशी मागणी फलटण तालुका ओबीसी संघर्ष समितीतर्फे करण्यात आली आहे. .Satara News:'कासवरील फुलोत्सवास गुरुवारपासून प्रारंभ'; जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आढावा, ऑनलाइन बुकिंग करणे आवश्यक.त्यासाठी फलटण येथील क्रांतिसिंह नाना पाटील चौकात रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले, तसेच याबाबतचे निवेदन तहसीलदार डॉ. अभिजित जाधव यांना देण्यात आले आहे. निवेदनात म्हटले, की लवकरात लवकर जातीनिहाय जनगणना करावी, ओबीसी नेत्यांवर वारंवार हल्ले करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, ओबीसीवर होत असलेल्या अन्यायाचा विचार करून यावर तोडगा काढावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत..दरम्यान, सकाळी ११ वाजता क्रांतिसिंह नाना पाटील चौक येथे ओबीसी संघर्ष समितीने रास्ता रोको आंदोलन केले. तब्बल एक तास पुणे- पंढरपूर महामार्ग रोखण्यात आला होता. त्यामुळे वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. फलटण बसस्थानकातही एसटी बस अडकून पडल्यामुळे वाहतूक खोळंबली होती..यावेळी फलटण तालुका ओबीसी संघर्ष समितीचे प्रमुख बापूराव शिंदे यांनी ओबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजास आरक्षण देऊ नये, झुंडशाहीच्या दबावाला सरकारने बळी पडू नये, ओबीसी नेत्यांवर हल्ल्यांना जशास तसे उत्तर दिले जाईल, असे सांगितले..Satara News: 'लखपती दीदींचा दिल्लीत राष्ट्रपतींकडून पाहुणचार'; केंद्रीय मंत्रालयाकडून गौरव, सातारा जिल्ह्यातील १६ महिलांचा समावेश.गिरीश बनकर यांनी मराठा व ओबीसी यांच्यात वाद निर्माण करणाऱ्या, महाराष्ट्रातील सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण बिघडविणाऱ्या झुंडशाहीवर टीका केली. यावेळी विविध पक्षातील तसेच ओबीसी बांधव हजारोंच्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी पोलिस प्रशासनाने कडक बंदोबस्त ठेवला होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.