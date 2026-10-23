सातारा

Satara News: जलमंदिर पॅलेसवर रवींद्र चव्हाण यांचे स्वागत; उदयनराजेंकडून शिवरायांचे शिल्प देऊन सत्कार

Udayanraje Bhosale Felicitates BJP Chief Ravindra Chavan in Satara: उदयनराजे भोसले यांनी रवींद्र चव्हाण यांना दिले छत्रपती शिवाजी महाराजांचे शिल्प; साताऱ्यातील भेट चर्चेत
Udayanraje Bhosale Welcomes BJP Chief Ravindra Chavan at Jalmandir Palace and Presents a Statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj

Udayanraje Bhosale Welcomes BJP Chief Ravindra Chavan at Jalmandir Palace and Presents a Statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj

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सकाळ वृत्तसेवा
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सातारा : भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी जलमंदिर पॅलेस येथे जाऊन खासदार उदयनराजे भोसले यांची सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी त्यांचे स्वागत करून त्यांच्याशी विविध महत्त्वपूर्ण विषयांवर त्यांनी चर्चा केली.

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