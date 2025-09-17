-संदीप पारवे मसूर : भजनी मंडळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारकडून राज्यातील १८०० मंडळांना २५ हजारांचे भांडवली अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यासाठी सुमारे चार कोटींचा हा निधी आहे. भजनी मंडळांच्या तुलनेत ही संख्या अत्यंत कमी आहे. जिल्ह्यात भजनी मंडळाची संख्या हजारात आहे. त्यातच नोंदणीकृत भजनी मंडळांनाच हा लाभ मिळणार असल्याने, बहुतांश भजनी मंडळांपुढे नोंदणीची अट म्हणजे कटकट अशी वस्तुस्थिती आहे..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .दरम्यान, अनुदानासाठी मंडळांची संख्या वाढवावी, नोंदणीची अट शिथिल करावी व प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी आणखी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी होत आहे. धार्मिक व सांस्कृतिक वारसा जपण्यात भजनी मंडळांचा मोठा वाटा आहे. अनेक दशके ही मंडळे ग्रामीण भागात समाजजागृतीचे कार्य करीत आहेत. मात्र, शासनाने घालून दिलेल्या नोंदणीच्या अटी पारंपरिक मंडळांसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. अनेक पारंपरिक व जुन्या भजनी मंडळांना या अटी पूर्ण करणे शक्य नसल्याने त्यांना अनुदानापासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे..त्यातच नोंदणी करण्यासाठी ६ सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली होती. तीही संपली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात सुमारे चार हजारांहून अधिक संख्येने असलेल्या भजनी मंडळांतील हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या मंडळांनाच हा लाभ मिळू शकेल. त्यामध्ये सरकारने दिलेल्या ऑनलाइन लिंकवरील अर्ज भरण्याच्या प्रक्रिया पूर्ण होऊन पात्र झालेल्या मंडळांनाच या भांडवली अनुदानाचा लाभ होऊ शकेल, असे असले तरी अनेक मंडळांनी नोंदणीसाठी धर्मादाय कार्यालयाकडे धाव घेतली आहे..योजनेचा लाभ घेण्यासाठीच्या अटीमंडळ नोंदणीकृत असावेमंडळाच्या नावे बँकेत खाते आवश्यकमंडळाचे पॅन कार्ड असावेमागील तीन वर्षांच्या कार्यक्रमांची नोंद असावीस्थानिक प्रशासनाची शिफारसशासकीय कामासाठी किंवा प्रबोधनासाठी कार्यक्रम केला आहे का?.सरकारने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे; पण जिल्ह्यातील हजारो मंडळांना योजनेपासून वंचित राहावे लागले, तर अन्याय होईल. सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठीची प्रक्रिया जटिल असल्याने ग्रामीण भागातील मंडळांना योजनेचा लाभ होईल, असे वाटत नाही.- जितेंद्र धर्माधिकारी, अध्यक्ष, सांस्कृतिक कला मंच, मसूर..सरकारने भजनी मंडळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नोंदणीसाठी भजनी मंडळांच्या कार्यकर्त्यांचा ओघ वाढला आहे. गणेश मंडळांच्या तुलनेत भजनी मंडळांच्या नोंदणीचे प्रमाण कमी आहे; परंतु आता नोंदणीसाठी भजनी मंडळे येत आहेत. नोंदणीची प्रक्रिया इतर मंडळांच्या नोंदणीप्रमाणेच आहे. सरासरी महिन्याभरात नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण होते.- मधुकर दीक्षित, माजी अध्यक्ष, वारकरी परिषद, महाराष्ट्र राज्य..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.अनेक मंडळांनी या अनुदानासाठी अर्ज केले आहेत. यामध्ये नोंदणीकृत नसलेल्या मंडळांनाही अर्ज करण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले आहे; परंतु अर्जाच्या छाननीनंतरच चित्र स्पष्ट होणार आहे. अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपली आहे. ती वाढविण्याची गरज आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शी आहे. त्यामुळे मंडळांनी यासाठी कोणाला पैसे देऊ नयेत.- रंजना जामदार, अध्यक्षा, एकता महिला भजनी मंडळ, मसूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.