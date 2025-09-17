सातारा

Bhajan Mandal: 'नोंदणीची अट, भजनी मंडळांना कटकट'; भांडवली २५ हजारांच्‍या अनुदानासाठी नियम, प्रस्तावासाठी मुदतवाढ अपेक्षित

Grant Aid Hurdles: अनुदानासाठी मंडळांची संख्या वाढवावी, नोंदणीची अट शिथिल करावी व प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी आणखी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी होत आहे. धार्मिक व सांस्कृतिक वारसा जपण्यात भजनी मंडळांचा मोठा वाटा आहे. अनेक दशके ही मंडळे ग्रामीण भागात समाजजागृतीचे कार्य करीत आहेत.
"Bhajani Mandals awaiting clarity on registration rules for ₹25,000 government grant."

सकाळ वृत्तसेवा
-संदीप पारवे

मसूर : भजनी मंडळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारकडून राज्यातील १८०० मंडळांना २५ हजारांचे भांडवली अनुदान देण्यात येणार आहे. त्‍यासाठी सुमारे चार कोटींचा हा निधी आहे. भजनी मंडळांच्या तुलनेत ही संख्या अत्यंत कमी आहे. जिल्ह्यात भजनी मंडळाची संख्या हजारात आहे. त्यातच नोंदणीकृत भजनी मंडळांनाच हा लाभ मिळणार असल्‍याने, बहुतांश भजनी मंडळांपुढे नोंदणीची अट म्‍हणजे कटकट अशी वस्तुस्थिती आहे.

