-केराप्पा काळेल कुकुडवाड : परिसरात यंदा सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने मागील १५ दिवसांपासून कडाक्याची थंडी पडत आहे. या बोचऱ्या थंडीने नागरिक त्रस्त झाले असतानाच, नदीकाठांवरील उसाच्या पट्ट्यात तोडणीसाठी दाखल झालेल्या ऊसतोड कामगारांच्या कुटुंबांना या थंडीचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. ऊसतोड मजुरांसह त्यांच्या लहान मुलांनाही प्रतिकूल हवामानाचा फटका बसत आहे..ऊसतोडणीसाठी माण तालुक्यातील गावागावांतून मोठ्या प्रमाणावर मजूर जात असल्याचे चित्र आहे. कारखान्यांना लागणारा कच्चा माल शेतकऱ्यांच्या शेतातून कारखान्यापर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी पेलणारा ऊसतोड मजूर मात्र वर्षानुवर्षे संघर्षमय जीवन जगत आहे. निसर्गाची नेहमीच अवकृपा असलेल्या माण तालुक्यातून ऊसतोड मजूर कुटुंबासह ऊसतोडणीसाठी कारखान्यांच्या आवारात अथवा ज्या भागात ऊसतोडणी सुरू आहे, त्या ठिकाणी झोपड्या उभारून तात्पुरता संसार थाटतात..ऊसतोड कामगार भल्या पहाटे अंधार असतानाच ऊसतोडणीस सुरुवात करतात. लहान लेकरांना बरोबर घेऊन शेतातच बांधावर साडीच्या छोट्याशा झोळीत त्यांचा सांभाळ करतात. या वेदनादायी व संघर्षमय परिस्थितीतच त्यांचा दिवस जातो. त्यांच्या लेकरांना ऊन, वारा, काट्यांची भीती वाटत नाही. उसाच्या फडातच ती लहानाची मोठी होतात. कडाक्याच्या थंडीतही भल्या पहाटे यांचा दिवस सुरू होतो..कारखाना कार्यक्षेत्रातील ऊस तोडून तो बैलगाडी किंवा ट्रॅक्टरमध्ये भरून कारखान्यांपर्यंत पोचविण्याचे काम केले जाते. मात्र, या प्रक्रियेत त्यांची सुरक्षितता रामभरोसेच असते. गेली कित्येक वर्षे त्यांचा जीवनप्रवास असाच सुरू असून, त्यांच्या व्यथांवर फुंकर कोण घालणार, हा प्रश्न आजही अनुत्तरितच आहे..मुले शिक्षणापासून वंचितसध्या साखर शाळांमध्ये परिसरातील विद्यार्थी शिक्षण घेताना दिसतात. मात्र, कारखाना सुरू झाल्यानंतर दाखल झालेल्या ऊसतोड मजुरांच्या मुलांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देऊन त्यांना त्या शाळांमध्ये दाखल करून घेणे, हे संबंधित शाळेतील शिक्षकांचे व कारखाना व्यवस्थापनाचे काम आहे. प्रत्यक्षात साखर शाळा केवळ कागदावरच असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. ऊसतोड मजुरांची किती मुले या साखर शाळांत शिक्षण घेत आहेत, याचा आढावा घेणे गरजेचे आहे..ऊसतोड कामगार शासन, साखर कारखानदार व मुकादमांकडून दुर्लक्षित राहिले आहेत. त्यांच्या कामाचे योग्य मूल्यांकन होत नाही. आठवडी सुटी, वैद्यकीय सुविधा यांचा अभाव आहे. हंगाम सुरू होताच ऊन, वारा, थंडी अशा प्रतिकूल परिस्थितीत त्यांच्याकडून काम करून घेतले जाते. कामगारांच्या व्यथा समजून घेऊन त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना होणे अत्यावश्यक आहे. पहाटेपासून थंडीची पर्वा न करता ऊसतोडणी करावी लागते. दररोज पंधरा ते वीस टन तोडणी होते. पोटासाठी तर काम करावेच लागते. ऊसतोडीसाठी कुठल्या गावात जायचे, हे आम्हालाही माहिती नसते. दहा-पंधरा दिवसांनी गाव बदलावे लागते.- गोरख नरळे, ऊसतोडणी कामगार.