ऊसतोड मजुरांच्‍या संघर्षाची धार कायम! हुडहुडी भरवणाऱ्या थंडीचा मुलांना फटका; वर्षानुवर्षे जगत आहेत संघर्षमय जीवन..

Sugarcane cutters struggle during extreme winter conditions: ऊसतोड मजुरांच्या मुलांना थंडीचा फटका; शिक्षणापासून वंचित
Sugarcane cutting labourers and their children braving cold nights at a temporary settlement.

सकाळ वृत्तसेवा
-केराप्पा काळेल

कुकुडवाड : परिसरात यंदा सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने मागील १५ दिवसांपासून कडाक्याची थंडी पडत आहे. या बोचऱ्या थंडीने नागरिक त्रस्त झाले असतानाच, नदीकाठांवरील उसाच्या पट्ट्यात तोडणीसाठी दाखल झालेल्या ऊसतोड कामगारांच्या कुटुंबांना या थंडीचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. ऊसतोड मजुरांसह त्यांच्या लहान मुलांनाही प्रतिकूल हवामानाचा फटका बसत आहे.

