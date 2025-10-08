सातारा: जिल्ह्यातील ११ पंचायत समित्यांसाठी आज जाहीर झालेल्या सभापतिपदाच्या आरक्षण सोडतीत सातारा, वाई, जावळी, माण पंचायत समितीचे सभापतिपद खुल्या प्रवर्गासाठी निश्चित झाले, तर खंडाळा, पाटण, कऱ्हाडचे सभापतिपद सर्वसाधारण महिलेसाठी, महाबळेश्वरचे सभापतिपद नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी राखीव झाले, तसेच फलटण, कोरेगावचे सभापतिपद नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव झाले आहे. खटावचे सभापतिपद अनुसूचित जाती प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव झाल्याने येथील इच्छुकांना उपसभापतिपदासाठी फिल्डिंग लावावी लागणार आहे. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .जिल्ह्यातील ११ पंचायत समित्यांच्या सभापतिपदाची आरक्षण सोडत आज जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात झाली. या वेळी महसूल उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण, निवडणूक विभागाच्या नूतन पवार, तसेच विविध पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते..सुरुवातीला निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनेनुसार अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. त्यासाठी एक सभापतिपद राखीव करण्यात आले होते. यामध्ये अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येची टक्केवारी व यापूर्वी हे आरक्षण पडलेले तालुके वगळण्यात आले. त्यानुसार खटाव तालुक्याचे नाव निश्चित करून या प्रवर्गातील महिलेसाठी ते राखीव करण्यात आले. त्यानंतर इतर मागास प्रवर्गासाठी तीन सभापतिपदांचे आरक्षण काढण्यात आले. त्यामध्ये २००४ ते २०१९ पर्यंत एकदाही इतर मागास प्रवर्गाचे आरक्षण पडलेले नाही, असे तालुके घेण्यात आले. त्यामुळे याआधी ओबीसी आरक्षण पडलेले खंडाळा, वाई, जावळी व पाटण हे चार तालुके वगळण्यात आले. उर्वरित सहा तालुक्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी चिठ्ठ्या टाकण्यात आल्या..महाराजा सयाजीराव विद्यालयाची विद्यार्थिनी ईशा कोळपे आणि मंगेश गायकवाड यांनी चिठ्ठ्या काढल्या. त्यानुसार कोरेगाव आणि फलटण पंचायत समितीचे सभापतिपद इतर मागास प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव झाले, तर महाबळेश्वरचे सभापतिपद नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव राहिले..आरक्षण पडलेले चार तालुके वगळून उर्वरित सात तालुक्यांतून सर्वसाधारण महिलेच्या तीन जागांसाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. यामध्ये २०१९ चे पडलेले आरक्षण लक्षात घेता कऱ्हाड, पाटण आणि खंडाळा या तीन पंचायत समित्यांचे सभापतिपद महिलेसाठी राखीव झाले, तर उरलेले सातारा, जावळी, वाई आणि माण पंचायत समितीचे सभापतिपद खुल्या प्रवर्गासाठी राहिले आहे. या आरक्षणाने संबंधित चार खुल्या तालुक्यांत मोठी चुरस पाहायला मिळेल; पण पंचायत समितींच्या गणांचे आरक्षण पडल्याशिवाय सभापतिपदाचे दावेदार कोण असणार हे निश्चित होणार नाही. त्यासाठी १३ ऑक्टोबरपर्यंत इच्छुकांना वाट पाहावी लागणार आहे..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.नेत्यांचा हात ज्यांच्या डोक्यावर...जिल्ह्यात चार मंत्री असून, सभापतिपदांच्या आरक्षण सोडतीत मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, जयकुमार गोरे, मकरंद पाटील यांच्या तालुक्यातील सभापतिपद हे खुले राहिले आहे. त्यामुळे या ठिकाणी संबंधित नेते ठरवतील तोच सभापती होणार आहे. त्यामुळे नेत्यांचा हात ज्यांच्या डोक्यावर तेच तालुक्याचे सभापती होणार, हे निश्चित. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.