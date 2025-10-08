सातारा

Chairman Reservation: सातारा जिल्ह्यातील 11 पंचायत समित्‍यांचे आरक्षण जाहीर; सहा तालुक्‍यांमध्‍ये महिलाराज..

Empowering Women in Rural Governance: अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येची टक्केवारी व यापूर्वी हे आरक्षण पडलेले तालुके वगळण्यात आले. त्यानुसार खटाव तालुक्याचे नाव निश्चित करून या प्रवर्गातील महिलेसाठी ते राखीव करण्यात आले. त्यानंतर इतर मागास प्रवर्गासाठी तीन सभापतिपदांचे आरक्षण काढण्‍यात आले.
सातारा: जिल्ह्यातील ११ पंचायत समित्‍यांसाठी आज जाहीर झालेल्‍या सभापतिपदाच्या आरक्षण सोडतीत सातारा, वाई, जावळी, माण पंचायत समितीचे सभापतिपद खुल्या प्रवर्गासाठी निश्‍चित झाले, तर खंडाळा, पाटण, कऱ्हाडचे सभापतिपद सर्वसाधारण महिलेसाठी, महाबळेश्वरचे सभापतिपद नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी राखीव झाले, तसेच फलटण, कोरेगावचे सभापतिपद नागरिकांच्‍या मागास प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव झाले आहे. खटावचे सभापतिपद अनुसूचित जाती प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव झाल्याने येथील इच्छुकांना उपसभापतिपदासाठी फिल्डिंग लावावी लागणार आहे.

