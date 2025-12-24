Karad Accident: डंपरच्या धडकेमध्ये सैदापूरला निवृत्त शिक्षक ठार; पत्नी गंभीर जखमी, पाठी मागून जाेराची धडक!

सातारा

कऱ्हाड : भरधाव डंपरच्या धडकेत निवृत्त शिक्षक ठार, तर त्यांची पत्नी गंभीर जखमी झाल्याची घटना आज सकाळी घडली. सैदापूर परिसरातील लक्ष्मी गार्डन हॉटेलसमोर सकाळी साडेअकराच्या सुमारास हा अपघात झाला. बाबासाहेब शामराव तपासे (वय ६३, रा. रविवार पेठ, कऱ्हाड) असे अपघातात ठार झालेल्याचे नाव आहे, तर त्यांच्या पत्नी श्रीमंतिनी तपासे जखमी असून, त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

