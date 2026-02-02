सातारा

माेठी बातमी! लाडक्‍या बहिणींची होणार फेरपडताळणी; ई-केवायसीमुळे लाभ बंद झालेल्यांना दिलासा, काय दिल्यात सूचना?

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : लाडकी बहीण योजनेंतर्गत अनेक महिलांचा लाभ अचानक बंद झाल्याने संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः ई-केवायसी पूर्ण करूनही डिसेंबर महिन्याचा हप्‍ता न मिळाल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात समोर आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर ई-केवायसीमुळे लाभ बंद झालेल्या महिलांची प्रत्यक्ष फेरपडताळणी करण्यात येणार आहे.

