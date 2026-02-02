सातारा : लाडकी बहीण योजनेंतर्गत अनेक महिलांचा लाभ अचानक बंद झाल्याने संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः ई-केवायसी पूर्ण करूनही डिसेंबर महिन्याचा हप्ता न मिळाल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात समोर आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर ई-केवायसीमुळे लाभ बंद झालेल्या महिलांची प्रत्यक्ष फेरपडताळणी करण्यात येणार आहे..Pune News: पुण्यात नवीन शासकीय विश्रामगृह; लष्कर परिसरात ४८ कक्षांची इमारत, ३३ कोटींचा खर्च, ४८ कक्ष उपलब्ध राहणार!.लाडकी बहीण योजनेचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी ई-केवायसी बंधनकारक केली होती. त्यानुसार ई-केवायसी करूनही लाभ मिळाला नसल्याचे अनेक लाभार्थ्यांची तक्रार होती. यामध्ये शासन स्तरावरून संबंधित लाभार्थ्यांची यादी प्राप्त झाली असून, या महिलांना अंगणवाडी सेविकांशी संपर्क साधण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत..यावेळी महिलांनी अर्ज, आधार कार्डची झेरॉक्स प्रत आणि स्वयंघोषणापत्र सादर करणे आवश्यक आहे. या कागदपत्रांच्या आधारे अंगणवाडी सेविकांकडून प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यात येणार आहे. ई-केवायसी करताना अनेक लाभार्थ्यांनी चुकीची माहिती भरली किंवा प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पूर्ण न केल्यामुळे मोठ्या संख्येने महिलांचा लाभ बंद झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यानंतर लाभार्थ्यांच्या मागणीनुसार शासनाने फेर ई-केवायसीचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पात्र महिलांना पुन्हा एकदा लाभ मिळण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. लाडकी बहीण योजना पुन्हा प्रभावीपणे राबवली जाणार आहे. त्यामुळे पात्र महिलांना त्यांचा हक्काचा लाभ पुन्हा मिळणार असल्याने आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे..अफवांवर विश्वास ठेवू नकाप्रत्यक्ष पडताळणीदरम्यान शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषांमध्ये ज्या महिलांचा समावेश होईल, त्यांचा लाडकी बहीण योजनेतील लाभ पुन्हा सुरू केला जाणार आहे. त्यामुळे लाभ बंद झालेल्या महिलांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता तत्काळ अंगणवाडी सेविकांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..Nagpur News:विदर्भ-मराठवाड्यासाठी हवी रेल्वेची ‘कनेक्टिव्हिटी’; नागपूर-छत्रपती संभाजीनगर थेट रेल्वेसेवा नाही, अर्थसंकल्पात अपेक्षा!.प्रक्रिया अपूर्ण ठेवणाऱ्यांपुढे अडचणीई-केवायसी करताना अनेक लाभार्थ्यांनी चुकीची माहिती भरली, तर काहींनी प्रक्रिया अपूर्ण ठेवली. यामुळे मोठ्या संख्येने महिलांचे लाभ तात्पुरते बंद झाले. लाभार्थ्यांच्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेत शासनाने फेर ई-केवायसी आणि प्रत्यक्ष पडताळणीचा निर्णय घेतल्याने लाभार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.