सातारा

CA Success Story:'रिक्षा चालकाची लेक बनली सीए'; आई-वडिलांचे स्वप्न सत्यात उतरवलं, भावाचे मिळाले पाठबळ..

From Struggles to Success: सरपंच दत्तात्रय चव्हाण, युवा उद्योजक सोमनाथ पवार, अमित पाटील मित्र परिवार यांच्यातर्फेही स्नेहलचा सन्मान झाला. मान्यवरांनी स्नेहल यांच्या मेहनत आणि यशाचे कौतुक करताना ग्रामीण भागातील युवक- युवतींसाठी त्या प्रेरणास्थान असल्याचे मत व्यक्त केले.
“Rikshaw driver's daughter celebrates her achievement after becoming a Chartered Accountant — a proud moment for the entire family.”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोपर्डे हवेली: येथील रिक्षा चालक संजय चव्हाण यांची कन्या स्नेहल संजय चव्हाण यांनी सीए परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन यश मिळवले. या कामगिरीनिमित्त ग्रामस्थ व सिद्धनाथ ॲपे रिक्षा संघटनेतर्फे स्नेहल यांचा सत्कार करण्यात आला. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या.

