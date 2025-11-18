CA Success Story:'रिक्षा चालकाची लेक बनली सीए'; आई-वडिलांचे स्वप्न सत्यात उतरवलं, भावाचे मिळाले पाठबळ..

कोपर्डे हवेली: येथील रिक्षा चालक संजय चव्हाण यांची कन्या स्नेहल संजय चव्हाण यांनी सीए परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन यश मिळवले. या कामगिरीनिमित्त ग्रामस्थ व सिद्धनाथ ॲपे रिक्षा संघटनेतर्फे स्नेहल यांचा सत्कार करण्यात आला. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या..CA Success Story:'सीए परिक्षेत आदित्य दरेकरचे सुयश'; जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर यशाला गवसणी, आई अन् भावाचे पाठबळ...यावेळी दीपक चव्हाण, अक्षय माळी, अरुण इंगवले, बापूराव तुपे, प्रकाश बुधे, अल्लादिन सुतार, दीपक तुपे, शिवाजी चव्हाण, सुभाष चव्हाण, नितीन चव्हाण, दिगंबर सरगडे, आमीर सुतार, जयसिंग चव्हाण, रितेश पाटील, नाना चव्हाण, अशोक चव्हाण व ग्रामस्थ उपस्थित होते..आमदार मनोज घोरपडे, माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील, भाजप किसान मोर्चाचे रामकृष्ण वेताळ, सरपंच दत्तात्रय चव्हाण, युवा उद्योजक सोमनाथ पवार, अमित पाटील मित्र परिवार यांच्यातर्फेही स्नेहलचा सन्मान झाला. मान्यवरांनी स्नेहल यांच्या मेहनत आणि यशाचे कौतुक करताना ग्रामीण भागातील युवक- युवतींसाठी त्या प्रेरणास्थान असल्याचे मत व्यक्त केले..Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर... स्नेहल चव्हाण यांना आई-वडील, भाऊ यांच्याकडून वेळोवेळी प्रोत्साहन मिळाले. या यशाबद्दल त्यांचे कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.