सातारा

Satara child health: 'साताऱ्यात लहान मुलांमध्ये वाढले संसर्गजन्य आजार'; सर्दी, खोकला, ताप, जुलाबाचे रुग्ण

Satara Sees Spike in Childhood Illnesses: सध्या शहरात सर्दी, खोकला, ताप, जुलाब आणि अतिसार अशा समस्यांनी मुले त्रस्त झाली आहेत. शहरातील विविध दवाखान्यांमध्ये सुमारे १० वर्षांपर्यंतच्या मुलांमध्ये आजाराचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून येत आहे. पालकांकडून त्यांच्या मुलांना तपासणीसाठी दवाखान्यात नेले जात आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा: गेल्या चार दिवसांपासून संततधार पाऊस पडत असल्याने लहान मुलांमध्ये संसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण वाढले आहे. बदलत्या वातावरणामुळे मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती कमी होत असते. मुले शाळा, मैदानावर एकमेकांच्या सहवासात येतात. त्यामुळे संसर्गजन्य आजार होत असल्याचे चित्र आहे.

