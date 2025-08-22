Satara child health: 'साताऱ्यात लहान मुलांमध्ये वाढले संसर्गजन्य आजार'; सर्दी, खोकला, ताप, जुलाबाचे रुग्ण

सातारा: गेल्या चार दिवसांपासून संततधार पाऊस पडत असल्याने लहान मुलांमध्ये संसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण वाढले आहे. बदलत्या वातावरणामुळे मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती कमी होत असते. मुले शाळा, मैदानावर एकमेकांच्या सहवासात येतात. त्यामुळे संसर्गजन्य आजार होत असल्याचे चित्र आहे. .माेठी बातमी! 'म्हसवडमधील १४ शेतकऱ्यांची जमीन शासनाकडे'; ३२ वर्षे माेबदलाच नाही, स्वखुशी’ शब्दाने ‘खुदकुशी’ची वेळ .सध्या शहरात सर्दी, खोकला, ताप, जुलाब आणि अतिसार अशा समस्यांनी मुले त्रस्त झाली आहेत. शहरातील विविध दवाखान्यांमध्ये सुमारे १० वर्षांपर्यंतच्या मुलांमध्ये आजाराचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून येत आहे. पालकांकडून त्यांच्या मुलांना तपासणीसाठी दवाखान्यात नेले जात आहे. यामुळे दवाखान्यांमध्ये गर्दी वाढू लागली आहे. .पावसाळ्यात सर्दी, ताप याबरोबरच डेंगी, चिकुनगुनियासारखे आजार डासांमुळे होतात. आपल्या परिसरात पाणी साचून देऊ नका, तसेच डास प्रतिबंधकचा वापर करावा, असा सल्ला बालरोगतज्ज्ञांनी दिला आहे..Karad Crime: सोन्याचे १५ तोळे दागिने लंपास; पवारवाडीतील प्रकार, तीन तासांत हातसफाई.उघड्यावरील अथवा शिळे अन्न खाऊ नये, दूषित पाण्यामुळे आजार बळावतात. त्यामुळे पाणी उकळून पिणे आवश्यक आहे.- डॉ. अच्युत गोडबोले, बालरोगतज्ज्ञ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.