Chanda Tigress Relocation: ‘सह्याद्री’च्‍या कडेकपारीत ‘तारा’ची डरकाळी; ताडोबा व्‍याघ्र प्रकल्‍पातील ‘चंदा’ वाघिणीचे यशस्‍वी स्‍थानांतर..

Sahyadri tigress: ताडोबा प्रकल्पातील अतिवाढलेल्या घनतेमुळे काही वाघांचे स्थलांतर आवश्यक होते. त्यात ‘चंदा’ची निवड झाली आणि ती आता सह्याद्रीच्या जंगलात ‘तारा’ म्हणून नवे जीवन जगत आहे. हे यश वन विभागाच्या नियोजनशक्तीचे आणि संरक्षण तज्ज्ञांच्या प्रयत्नांचे फलित मानले जात आहे.
Relocated Chanda tigress—now named Tara—patrols her new territory in the Sahyadri Tiger Reserve, marking a major milestone in tiger conservation.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कऱ्हाड : ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील वाघिणीचे आज सह्याद्रीच्या मुक्त जंगलात यशस्‍वी स्‍थानांतर झाले. ताडोबातील चंदा आता ‘सह्याद्री’त तारा म्हणून ओळखली जाणार आहे. ‘तारा’ने सह्याद्रीच्या जंगलात आज सकाळी आठ वाजता यशस्वी आगमन केले.

