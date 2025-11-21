कऱ्हाड : ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील वाघिणीचे आज सह्याद्रीच्या मुक्त जंगलात यशस्वी स्थानांतर झाले. ताडोबातील चंदा आता ‘सह्याद्री’त तारा म्हणून ओळखली जाणार आहे. ‘तारा’ने सह्याद्रीच्या जंगलात आज सकाळी आठ वाजता यशस्वी आगमन केले. .Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...सह्याद्रीच्या जंगलात ताराच्या पुनर्वसनापूर्वी सलग तीन दिवस निरीक्षण झाले. वन्यजीवकडून नैसर्गिक ठिकाणीच पिंजऱ्याची स्वतंत्र व्यवस्थाही केली होती. त्यानंतर तारा वाघीण पिंजऱ्यातून आज सकाळी आठच्या सुमारास डौलदारपणे बाहेर पडली. त्यानंतर ती तितक्याच डौलदारपणे मुक्त जंगलातही फिरण्यास गेली. त्यावेळी वन्य जीव विभागाच्या कर्मचाऱ्यांतही आनंदाची लहर पसरली..आठपैकी पहिल्या वाघाचे स्थानांतरपर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने ताडोबा-अंधारी व पेंच व्याघ्र प्रकल्पांमधील तीन नर व पाच मादी अशा आठ वाघांचे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात स्थानांतर करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यातच ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील चंदा वाघिणीचे सह्याद्रीत तारा म्हणून स्थानांतरण यशस्वी झाले आहे. ती वाघीण तीन वर्षांची आहे. त्या वाघिणीला ताडोबात खडसांगी परिक्षेत्रातून सुरक्षितरीत्या पकडले. योग्य पशुवैद्यकीय उपचार देऊन ती सह्याद्रीकडे सुपूर्द केली..सह्याद्रीसाठी ऐतिहासिक टप्पावाघिणीचे सह्याद्री व्याघ्रमध्ये स्थानांतर म्हणजे सह्याद्रीत व्याघ्र संख्या वाढविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक टप्पा आहे. वाघीण जंगलात सोडण्यापूर्वी चांदोली राष्ट्रीय उद्यानात पूर्वी नियंत्रित पिंजरा केला होता. तेथे वाघीण दोन दिवस होती. दोन दिवस वाघीण त्याच परिसरात फिरत होती. एका प्राण्याची तिने आतमध्ये शिकार केली. ती खाऊन तेथेच दोन दिवस राहिली. दोन दिवस दरवाजा उघडा ठेवूनही ती बाहेर गेली नाही. आज सकाळी सकाळी आठ वाजता तारा वाघीण अत्यंत डौलदारपणे एनक्लोजरमधून बाहेर पडली व जंगलात निघून गेली..‘तारा’च्या स्थानांतरापूर्वीचांदोलीत तारा वाघिणीवर वैज्ञानिक पद्धतीने अनुकूल निरीक्षण प्रक्रिया राबवली आहे. तिची हालचाल, नैसर्गिक प्रतिक्रिया, शिकारीची वृत्ती, क्षेत्र चिन्हीकरण व हवामानाशी जुळवून घेण्याची क्षमता आदींचे दोन दिवस निरीक्षण केले. वन्यजीव संशोधक व पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी रोज तपासणी करून तिला पूर्णपणे तंदुरुस्त घोषित केले होते. त्यानुसार आज ती मुक्त झाली..मोहिमेत महत्त्वाचा सहभागवाघिणीच्या स्थानांतरासाठी तत्कालीन मुख्य वनसंरक्षक डॉ. कलेमेंट बेन, पर्यावरण अभ्यासक (स्व.) पापा पाटील, मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे, नाना खामकर यांनी पुनर्वसनासाठी अथक प्रयत्न केले. प्रत्यक्ष मोहिमेत संचालक तुषार चव्हाण व भारतीय वन्यजीव संस्थेचे शास्त्रज्ञ रमेशकुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली विभागीय वनाधिकारी स्नेहलता पाटील, सहाय्यक वनसंरक्षक संदेश पाटील, मानद वन्यजीव रक्षक भाटे, रमण कुलकर्णी, चांदोलीचे वनक्षेत्रपाल ऋषिकेश पाटील, हेळवाकचे अर्शद मुलाणी, कोयनानगरचे अक्षय साळुंखे, पाटणचे तुषार जानकर, ढेबेवाडीचे किरण माने, आंबा येथील प्रदीप कोकीटकर सहभागी होते..वाघिणीने एनक्लोजरमध्ये उत्कृष्ट अनुकूलन क्षमता दर्शविली असून, नैसर्गिक परिस्थितीशी सुसंगत वर्तन आढळले आहे. ती पूर्णतः तंदुरुस्त असून, जंगलातील स्वावलंबी जीवनासाठी सिद्ध आहे. आम्ही व्हीआयआय तज्ज्ञांच्या सहकार्याने वैज्ञानिक व जबाबदार पद्धतीने तिच्या निरीक्षणाचे पुढील टप्पे कार्यान्वित करणार आहोत. हा टप्पा सह्याद्री व्याघ्र पुनर्स्थापना उपक्रमासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.- तुषार चव्हाण, क्षेत्र संचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प.महाराष्ट्रात व्याघ्र संवर्धन कार्यक्रम वैज्ञानिक पद्धतीने व दीर्घकालीन धोरणांनुसार राबविला जात आहे. ही वाघीण पर्यावरणाशी यशस्वीरीत्या अनुकूल झाली असून, नैसर्गिक वर्तनही दिसून येत आहे. एसटीआर व व्हीआयआय पथकाकडून तिचे सतत निरीक्षण होत असल्यामुळे सह्याद्री व्याघ्र संवर्धन प्रयत्नांना मोठी चालना मिळेल.- एम. एस. रेड्डी, प्रधान मुख्य वन्यजीव रक्षक, महाराष्ट्र राज्य.Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...असा होणार ‘तारा’चा अभ्यासतारा वाघिणीच्या मानेवर रेडिओ कॉलरसॅटेलाईट टेलिमेटरी व व्हीएचएफ एन्टींना ट्रॅकिंगच्या माध्यमातून चोवीस तास निरीक्षणसह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या चांदोली अभयारण्य व वाइल्ड लाइफ इन्स्टिट्यूटचे प्रशिक्षित पथक नियुक्तताराच्या उपग्रह व व्हीएचएफ आधारित हालचाल व ठिकाणांची माहिती घेतली जाणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.