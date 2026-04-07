Lonand Robbery: लोणंदमध्ये उधळला दरोड्याचा डाव; तरुणाने प्रसंगावधान राखत दिली पोलिसांत माहिती

लोणंद: येथे काल मध्यरात्री शहरातील मुख्य बाजारपेठेत महावीर चौकातील एका ज्वेलरीच्या दुकानावर दरोडा पडण्यापूर्वीच तेथून पहाटे परगावी जाण्यासाठी दुचाकीवरून निघालेल्या एका तरुणाने प्रसंगावधान राखत याबाबत लोणंद पोलिसांना कळवल्याने मोठे आर्थिक नुकसान टळले..याबाबत अधिक माहिती अशी, येथील मुख्य बाजारपेठेत महावीर चौकात असलेल्या वाघमोडे ज्वेलर्स या सोन्या- चांदीच्या दुकानावर दरोडा टाकण्यासाठी चेहऱ्यावर मास्क बांधून, हातात दुकान फोडण्यासाठी लागणारे सर्व लोखंडी साहित्य व धारदार हत्यारे घेऊन दुकानाचे शटर उचकटून आत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न काही तरुण करत होते. .ही बाब तेथून पहाटे बाहेरगावी जाण्यासाठी दुचाकीवरून निघालेल्या सादिक जब्बार बागवान (रा. लोणंद) याच्या लक्षात आली. त्याने प्रसंगावधान राखत हर्षवर्धन शेळके -पाटील यांना फोनवरून कळवले. त्यानंतर शेळके -पाटील यांनी लोणंद पोलिस ठाण्याशी संपर्क करून या घटनेची माहिती दिली..माहिती मिळतास पोलिसांनी त्याठिकाणी धाव घेतली. पोलिसांची चाहूल लागताच चार ते पाच दरोडेखोर लाल रंगाच्या मोटारीतून पळून गेले. पोलिस पाठलाग करत असताना प्रथम ते लोणंद बसस्थानकाकडे त्यानंतर सातारा रस्त्याकडे व सातारा रस्त्यावरून पुन्हा खंडाळा रस्त्याकडे भरधाव वेगाने निघून गेले. दरम्यान या दरोडेखोरांनी दुकानाचे शटर एका बाजूने उचकटल्याचे निदर्शनास आल्याने हर्षवर्धन शेळके - पाटील यांनी वाघमोडे ज्वेलर्सचे मालक यांना ही माहिती देऊन त्यांनाही त्वरित दुकानाकडे जाण्यास सांगितले.