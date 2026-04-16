Mahabaleshwar incident: प्राचीन कृष्णाबाई मंदिराच्या छताचा भाग कोसळला; महाबळेश्वरमधील पंचनद्यांचे उगमस्थान,'पुरातत्त्व'च्या दुर्लक्षपणामुळे नेमकं काय घडलं!

महाबळेश्वर : श्री क्षेत्र महाबळेश्वर येथील प्राचीन श्री कृष्णाबाई मंदिराच्या छताचा काही भाग कोसळल्याची घटना घडली आहे. मंदिरासमोरील गोमुखाखाली असलेल्या कुंडाची स्थानिक युवक स्वच्छता करीत असतानाच मंदिराचा छताचा काही भाग थेट कुंडामध्ये कोसळला. सुदैवाने युवक थोडक्यात बचावले. यामुळे वारसास्थळांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. हे मंदिर सध्या पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारीत येते आणि त्याची देखभाल व स्वच्छतेसाठी एक कर्मचारी नियुक्त करण्यात आला आहे..श्री कृष्णाबाई या पुरातन मंदिराची गेली अनेक वर्षे देखभाल दुरुस्तीअभावी प्रचंड दुर्दशा झाली आहे. पुरातत्त्व विभागाच्या दुर्लक्षपणामुळे ही घटना घडल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे असून, पंचनामा होण्याची मागणी केली जात आहे. शेकडो वर्षे जुने असलेल्या मंदिराची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी आणि परिसरातील व्यावसायिकांनी केली आहे..श्री क्षेत्र महाबळेश्वर हे धार्मिकस्थळ आणि पंचनद्यांचा उगम म्हणून सर्वपरिचित आहे. या ठिकाणी ऐतिहासिक पंचगंगा मंदिर; तसेच स्वयंभू शिवलिंगाचे महाबळेश्वर मंदिर आहे. या मुख्य मंदिरापासून अवघ्या शंभर मीटर अंतरावर श्री कृष्णाबाई मंदिर आहे. हे हेमाडपंथी शैलीतील मंदिर असून, सध्या ते पुरातत्त्व खात्याकडे आहे. मात्र, त्याची देखभाल दुरुस्ती योग्य पद्धतीने होत नसल्याची स्थिती आहे..स्थानिक अमित झाडे म्हणाले, ''गेल्या अनेक वर्षांपासून योग्य देखभाल आणि वेळेवर दुरुस्ती न झाल्यामुळे मंदिराची अवस्था अत्यंत बिकट झाली असून, पुरातत्त्व विभागाच्या निष्काळजीपणाने ही घटना घडली आहे. या घटनेमागील नेमक्या कारणांचा शोध घेणे आणि तातडीने दुरुस्तीचे काम हाती घेणे आवश्यक आहे.''.अशी घडली घटनाकाही दिवसांपूर्वी स्थानिक दादासाहेब लोंढे यांच्यासह स्थानिक युवक अमित झाडे, सौरभ गोळे व सौरभ साळेकर हे मंदिरासमोरील गोमुख खालील कुंडामध्ये साचलेला गाळ काढून स्वच्छता करीत होते. कुंडामधील पाणी बाहेर काढून मंदिराची स्वच्छता सुरू होती. गोमुखातील साचलेला गाळ काढण्यासाठी एक युवक काम करत होता. त्याच वेळी मंदिराच्या छताचा एक भाग अचानक कोसळून थेट कुंडामध्ये कोसळला. सुदैवाने युवक थोडक्यात बचावले. या अपघाताला काही दिवस उलटूनदेखील पुरातत्त्व विभागाने हे गांभीर्याने घेतले नसल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.