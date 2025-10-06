सातारा

Rashtriya Swayamsevak Sangh: 'कोरेगावात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संचलन'; शताब्दीनिमित्त शस्त्रपूजन; बौद्धिक, प्रार्थना घेऊन समारोप

RSS Rally Held in Koregaon: पथसंचलनाच्या निमित्ताने येथील कोरेगाव- एकंबे रोडवरील फुलाई मंगल कार्यालय व परिसरामध्ये दुपारी साडेतीनपासून संघाचे सर्व वयोगटातील स्वयंसेवक एकत्र जमू लागले होते. दुपारी साडेचार वाजता शिस्तबद्ध पद्धतीने ढोल वाद्याच्या गजरात पथसंचलन उत्साहात सुरू झाले.
कोरेगाव: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त संघ स्वयंसेवकांनी शहरात पथसंचलन करून शिस्त, एकता व देशभक्तीचे दर्शन घडवले. शेवटी शस्त्रपूजन, बौद्धिक व संघाची प्रार्थना घेऊन पथसंचलनाचा समारोप झाला. शहरात या पथसंचलनावर ठिकठिकाणी नागरिकांनी फुले उधळून स्वागत केले.

