Rashtriya Swayamsevak Sangh: 'कोरेगावात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संचलन'; शताब्दीनिमित्त शस्त्रपूजन; बौद्धिक, प्रार्थना घेऊन समारोप

कोरेगाव: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त संघ स्वयंसेवकांनी शहरात पथसंचलन करून शिस्त, एकता व देशभक्तीचे दर्शन घडवले. शेवटी शस्त्रपूजन, बौद्धिक व संघाची प्रार्थना घेऊन पथसंचलनाचा समारोप झाला. शहरात या पथसंचलनावर ठिकठिकाणी नागरिकांनी फुले उधळून स्वागत केले..पथसंचलनाच्या निमित्ताने येथील कोरेगाव- एकंबे रोडवरील फुलाई मंगल कार्यालय व परिसरामध्ये दुपारी साडेतीनपासून संघाचे सर्व वयोगटातील स्वयंसेवक एकत्र जमू लागले होते. दुपारी साडेचार वाजता शिस्तबद्ध पद्धतीने ढोल वाद्याच्या गजरात पथसंचलन उत्साहात सुरू झाले. फुलाई मंगल कार्यालयापासून सुरू झालेले हे पथसंचलन हिंद भुवन चौकातून- बुरूड गल्ली- श्री महादेव मंदिर- श्री भैरवनाथ मंदिर- अण्णा भाऊ साठे चौकमार्गे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर पोहोचले. .तेथे डॉ. आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून त्यांना अभिवादन करण्यात आले. त्यानंतर हे पथसंचलन जनावरांच्या दवाख्यान्यासमोरून बाजारपेठ- नगरपंचायत कार्यालयासमोरून व्यापारपेठ जुना मोटार स्टॅण्डमार्गे देसाई पेट्रोल पंप- कोरेगाव पंचायत समितीसमोरून पुन्हा फुलाई मंगल कार्यालयामध्ये पोहोचले. .तेथे विजयादशमीनिमित्त विधिवत शस्त्रपूजन करण्यात आले. यावेळी झालेल्या बुद्धिकात युवराज कुलकर्णी यांनी मार्गदर्शन केले. शेवटी संघ प्रार्थना घेऊन पथसंकलनाचा समारोप करण्यात आला. अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने झालेल्या या पथसंचलनाने नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.