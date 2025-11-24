सातारा

Chitralekha Mane: नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवाराच्या पाठीशी ठाम: भाजपा नेत्या चित्रलेखा माने; नाराजीबाबतच्या चर्चांना फेटाळले

mayoral candidate: नगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीत नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवाराच्या पाठिंब्यासाठी भाजपा नेत्या चित्रलेखा मानेने ठाम भूमिका घेतली आहे. स्थानिक राजकारणातील चर्चांना फेटाळत, त्यांनी पक्षातील एकता आणि उमेदवाराच्या क्षमतेवर भर दिला आहे.
रहिमतपूर : नगरपालिकेच्या निवडणुकीत नगराध्यक्षसह नगरसेवकपदाच्या भाजप उमेदवाराच्या पाठीशी आम्ही ठामपणे उभे आहोत, असे प्रतिपादन भाजपच्या नेत्या चित्रलेखा कदम- माने यांनी त्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या पत्रकार परिषदेत केले. यावेळी नीलेश माने व भाजपचे उमेदवार उपस्थित होते.

