Chitralekha Mane: नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवाराच्या पाठीशी ठाम: भाजपा नेत्या चित्रलेखा माने; नाराजीबाबतच्या चर्चांना फेटाळले

रहिमतपूर : नगरपालिकेच्या निवडणुकीत नगराध्यक्षसह नगरसेवकपदाच्या भाजप उमेदवाराच्या पाठीशी आम्ही ठामपणे उभे आहोत, असे प्रतिपादन भाजपच्या नेत्या चित्रलेखा कदम- माने यांनी त्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या पत्रकार परिषदेत केले. यावेळी नीलेश माने व भाजपचे उमेदवार उपस्थित होते.

चित्रलेखा माने यांनी नाराजीबाबतच्या सर्व चर्चांना फेटाळून लावत सांगितले, की, मी पूर्णपणे भाजपसोबत आहे. आमचा संपूर्ण पॅनेल एकजूट आहे. प्रत्येक गोष्टीची एक वेळ असते आणि ती वेळ आज आलेली आहे. आम्ही एकत्र आहोत आणि निवडणूक पूर्ण क्षमतेने लढवणार आहोत.

त्या पुढे म्हणाल्या, ''देशात नरेंद्र मोदी आणि राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर महिलांचा प्रचंड विश्वास आहे. मी राज्यभर फिरते, तेव्हा प्रत्येक ठिकाणी महिला मोठ्या संख्येने आमच्या पाठीशी उभ्या राहतात.''रहिमतपूरसह राज्यभरात ५० टक्के महिला आरक्षण प्रभावी असल्याचे सांगत महिलांची निवडणुकीतील भूमिका अत्यंत निर्णायक ठरणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

नीलेश माने म्हणाले, ''चित्रलेखा माने या आमच्या पॅनेलच्या प्रमुख असून, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही संपूर्ण निवडणूक लढवणार आहोत. यंदाची निवडणूक भाजप विरुद्ध इतर सर्व पक्ष अशी होणार आहे.''